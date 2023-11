Flor Peña dio cátedra de cómo llevar el vestido denim que es furor en esta temporada.

La multifacética Florencia Peña volvió a robarse el show, esta vez no en la pantalla, sino en las redes sociales. En su último post en Instagram, la actriz mostró a sus seguidores el look que eligió para ser jurado en el programa Got Talent Argentina, y sin duda supo combinar a la perfección la elegancia del denim con detalles deslumbrantes de pedrería.

Florencia Peña ha demostrado ser una referente de la moda y su última elección para Got Talent Argentina confirma su posición. El vestido strapless de jean, que marca la pauta de la temporada primavera-verano, resalta la versatilidad y atemporalidad del denim. Este tejido, que solía asociarse principalmente con lo casual, conquistó los eventos más elegantes, y Peña es la embajadora perfecta de esta tendencia.

Flor Peña conquistó la pantalla con un look denim Foto: Instagram

Lo que eleva el look de Florencia Peña al siguiente nivel son los detalles de pedrería y el brillo que adorna la parte inferior del vestido. Estos elementos añaden un toque de glamour a la prenda, transformándola en una pieza sofisticada y adecuada para el programa de talentos.

El look de Flor Peña confirma que la tendencia denim trascendió de las pasarelas y se convirtió en una opción destacada para eventos de alto perfil. La combinación de la frescura del jean con los detalles de pedrería demuestra que el denim no conoce límites y puede adaptarse a cualquier ocasión.

Flor Peña deslumbró con un vestido negro con transparencias y mucho brillo

No es la primera vez que la actriz encandila con su look para ser parte del jurado del programa. Reicentemente conquistó a la audiencia con un look total black que dio que hablar. El vestido negro, cuidadosamente seleccionado para la ocasión, combina la tendencia de brillos con transparencias, creando un look que equilibra la sensualidad con la elegancia. El outfit generó todo tipo de elogios por parte de los seguidores de la actriz, quienes no escatimaron los likes y comentarios en el posteo de la actriz.