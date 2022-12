Distintas famosas enloquecieron las redes sociales con sus posteos celebrando el triunfo de la Selección Argentina de este sábado ante Países Bajos por el Mundial de Qatar 2022 y Flor Peña no fue la excepción.

Flor Peña alentó a la Selección Nacional en Lencería. Foto: Instagram

La actriz se puso a tono con el intenso calor de Buenos Aires y subió la temperatura desde su casa, de piernas cruzadas, festejando el triunfo de la albiceleste con una bikini color terra y copa en mano.

Flor Peña celebró el triunfo de la Selección con una bikini color terra y copa en mano. Foto: Instagram/@flor_d

“Celebrando el pase a semis. Mirá si me la voy a perder #buensábado”, escribió en el pie del posteo que realizó en su Instagram, cuenta en la que tiene 6 millones de seguidores.

La secuencia enamoró a más de uno y, como es habitual, obtuvo cientos de comentarios. “Súper diosa”, “Hermosa como siempre impecable”, “Flor me encantan tus pies y bellos talones”, “Era mi sueño de pibe señora”, la elogiaron.

Qué se operó Flor Peña

Este año Flor Peña estuvo como invitada al programa radial “Perros de la calle” (Radio Urbana Play 104.3) y habló de la operación de reducción de lolas que se hizo cuando tenía 18 años, y que con el tiempo notó que la podría haber evitado.

Flor Peña se puso nostálgica y recordó sus épocas de "Pechocha"

“Yo era la tetona del grupo. Y en esa época era horrible. Porque además, todos los pibes querían bailar conmigo para apoyarme los codos. Pero no sólo fue por eso que también era una carga. Fue porque yo quería ser actriz y sentía que no me iban a tomar en serio con las tetas que tenía. De hecho, en Son de Diez, a los 16 años yo era la pechocha, que era una mezcla de preciosa con pechos. El apodo me lo puso un actor, Luis Mazeo, que ya no está, se murió. Me lo puso inocentemente el apodo y quedó porque el programa medía 45 puntos”, recordó.