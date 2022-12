Flor Peña encendió la pantalla de América mostrando mucha piel con un increíble total look que causo furor

Flor Peña es una de las figuras mediáticas más osadas y descontracturadas de la televisión argentina. Es por eso que se anima a vestir cualquier prenda que marque su figura y la haga sentir bella.

En su último programa de LPA, trasmitido por la pantalla de América, la conductora llevo un total look que causo furor en las redes sociales y no solo por escoger el color verde, que es uno de los tonos más elegidos en esta temporada.

Flor llevó una minifalda tubo con dos cortes cut out en los costados de su cintura, mientras que el top era manga larga, pero no llego a tapar todo su abdomen. La ex Casados con Hijos traspaso la pantalla mostrando mucha piel.

Flor Peña enamoró con su microbikini animal print. Foto: Instagram

Su peinado fue comparado con las típicas dos colitas que suele llevar la cantante Emilia Mernes, con la diferencia que Peña se las dejo a medio hacer, logrando una apariencia más juvenil.

La marca de las famosas

No es la primera vez que vemos posar a alguna celebridad con esta marca. De hecho, Nati Jota hace algunos días se mostró desde Qatar llevando un conjunto similar.

Flor Peña en su casamiento con Ramiro Ponce de León Foto: Instagram

Mientras que la influencer, Camila Homs, comparte permanentemente sus modelos a través de la red social de la lupita. Al parecer es una tienda que convoca a muchas figuras del medio.