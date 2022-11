Flor Peña bailó desde la pileta con una microbikini de animal print y causó sensación en las redes

Flor Peña es muy activa Instagram, con frecuencia comparte contenido en las historias o en su feed, y claro no haría la excepción mientras disfruta de la luna de miel junto a su marido. Es por eso que desde México, la actriz muestra el día a día de las actividades que realizan juntos o los lugares paradisíacos que visitan.

Flor Peña sorprendió en microbikini en su luna de miel. Foto: Instagram

No obstante, hace solo algunos días se mostró danzando con gusto y comodidad para la cámara -adelantando el contenido que subiría a la plataforma de contenido para adultos ‘DivasPlay’, pero sus seguidores reaccionaron de forma negativa y pidieron que no lo volviera a hacer. En consecuencia, la conductora escribió: “A pedido del público hoy no bailo… bah, no sé”.

Florencia Peña enamora desde la playa. Foto: Instagram.

Pero luego de contar la razón por la cual solo se presentaba caminando por la pileta y con el aliento de su esposo para que hiciera caso omiso y bailara, Flor exhibió algunos movimientos divertidos mientras lucía una microbikini de dos piezas con estampado de animal print y tiras regulables en ambas piezas.

Qué edad tiene Flor Peña

La actriz y conductora nació el 7 de noviembre de 1974, por lo tanto, actualmente tiene 48 años, y continúa luciendo radiante aun estando en la puerta de los 50.

Florencia Peña lució un conjunto deportivo único. Foto: Instagram.

Esto tiene que ver con el hábito saludable que adquirió al realizar ejercicio con frecuencia y alimentarse correctamente, de forma que entre ambos se cree un equilibrio perfecto para alcanzar la figura corporal que desea.