Luego de comenzar el año en la Ciudad de Buenos Aires, Flavia Palmiero decidió tomarse unos días de descanso lejos de la vorágine cotideana y viajar con toda su familia a los Estados Unidos para pasar unos días en las paradisíacas playas de Miami.

La modelo aprovecha cada nueva oportunidad de encontrarse con la arena y el mar para promocionar su línea de trajes de baño y esta vez no fue la excepción. La ex participante de “MasterChef Celebrity”, posó en bikini y cautivó a todos sus seguidores en las redes.

La empresaria compartió una serie de fotos en su feed de Instagram donde se la bio con un conjunto de leopardo y una camisa de jean completando el look bien playero. “Siempre nos encontramos a nosotros mismos en el mar! Es un encuentro magico!”, expresó en la descripción del post que cocechó casi cinco mil “me gusta” en muy pocas horas.

Promocionó sus trajes de baño Foto: Instagram/flapalmiero

Luego subió algunas hisotorias donde se mostró feliz de reencontrarse con la sensación del agua sobre sus pies. “Mi primer baño de mar 2022″, aseguró emocionada. Su reciente publicación también recolectó cientos de comentarios de sus seguidores como: “Una bomba de mujer”, “Estas muy bonita”, “No podes ser más diosa” y “Una mujer bella en todo sentido”.

Diosa Foto: Instagram/flapalmiero

Flavia Palmiero reveló cómo conoció a su pareja

La diseñadora de 55 años reveló cómo comenzó su relación con Luis Scalella después de nueve años juntos. Según contó los presentó una reconocida figura de la farándula argentina en el 2012, pero él venía intentando conquistarla desde hacía tiempo.

“Fue en la casa de Flor de la V. Ella me invitó a su casa cuando sus hijos cumplieron un año y allí lo conocí a Luis. Tenemos muchos amigos en común asi que él se me acercó a hablar, charlamos un rato y, cuando estaba por irme, me dijo: ‘Espero que esta vez respondas mi mensaje y aceptes salir a comer”', recordó.

Divertida en el mar Foto: Instagram/flapalmiero

En ese sentido confesó cuál fue su reacción ante la propuesta del productor: “¡Obvio que no iba a aceptar una cita con alguien que no conocía! Me llegaba un mensaje con una propuesta desde un número que no tenía agendado. Pero bueno, luego de que charlamos en la casa de Flor, la situación cambió. Me empezó a llamar y salimos”.