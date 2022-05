Los “About You Awards” se realizaron en Milán. Allí se premian a los influencers más exitosos de Europa. Si hay una figura que se destaca en ese continente es Ester Expósito. Por eso, fue invitada y se lució con un jugado mono corto de Jean Paul Gaultier.

El diseño era corto, justado al cuerpo de mangas largas que terminan en guante y cuello polera. El mono era naranja, uno de los colores de la temporada primavera - verano en Europa, con estampado “animal print”. Ester lo lució con un maquillaje sutil, un delineado cut eye y labios rosas con el pelo suelto lacio.

Ester Expósito Foto: @ester_exposito

“Con el pelo suelo innovar más que con el maquillaje. Ondulado y suelto para fotos me lo hacen bastante, pero para eventos no me gusta tanto llevarlo así, me aburre un poco”, contó a la revista Vogue.

Ester Expósito en Milan Foto: Getty Images

Ester Expósito Foto: Getty Images

Para completar el look, Ester Expósito llevó unos zapatos de plataformas rojos, de la misma firma que el mono.

Ester Expósito compartió el look en su Instagram este viernes. En ocho horas, ya había superado los tres millones y medio de me gustas. Además, tiene más de trece mil comentarios que elogian su look y su belleza.

Ester Expósito Foto: Instagram/@ester_exposito

La romántico foto de Ester Expósito y Nicolás Furtado

Su noviazgo realmente sorprendió. Sin embargo, ya no se esconden. Furtado está instalado en Madrid, donde está grabando un nuevo trabajo y acompaña a Ester Expósito. Pero también la trajo a Sudamérica para que conozca tanto Argentina como Uruguay.

Ester y Nicolás Furtado Foto: Instagram/@furtadonico

En uno de esos días, el actor de “El Marginal” compartió una tierna imagen de ambos abrazados frente a un espejo. La foto se volvió rápidamente viral porque el público ama esta pareja. Además, ellos eligen mantener un perfil bajo y seleccionar qué es lo que quieren mostrar de su relación en las redes sociales.