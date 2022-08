Cada vez son más los profesionales de distintos ámbitos que deciden unirse a la tendencia de Only Fans para ganar dinero con sus fotos y filmes de contenido para adultos. Entre ellos, deportistas como la voleibolista brasileña Key Alves han considerado como una interesante propuesta ganar dinero mostrando sus imágenes sin pudor al poder ganar mucho más que con el deporte.

Este fue el caso de Renee Gracie, una joven australiana que supo ser piloto de carreras participante en las categorías V8 Supercars Dunlop series, Bathrurst, Super2 Series y la Copa Porsche Carrera entre los años 2012 y 2017, que abandonó la competencia en 2017 por problemas financieros y decidió iniciarse en el ámbito del contenido erótico en 2019 con su ingreso a Only Fans.

Nacida en 1995 en Kuraby, Renee fue reconocida en el deporte por tratarse de la primera mujer en competir en la Copa Porsche Carrera en Australia y por ser la primera mujer piloto a tiempo completo en el transcurso de 14 años en la V8 Supercars Dunlop series.

Renee Gracie, la expiloto que triunfa en OnlyFans Foto: Instagram

Los prejuicios en el deporte

La australiana indicó que su pasión por los automóviles no fue suficiente ya que, al no poder generar tanto dinero, comenzó a producir contenido para adultos y ha ganado miles de dólares con su nueva carrera profesional.

Si bien distintos reportajes confirmaron que en su extravagante estilo de vida aún disfruta de poseer autos y motos costosos, la ex piloto comentó extrañar practicar el deporte y no visualizar oportunidades inmediatas de un regreso al profesionalismo debido a su condición de mujer y especialmente a los prejuicios del deporte con su nuevo oficio. De todas maneras, según lo expresado por Gracie al medio británico The Sun, podría adquirir su propia escudería para lanzarse nuevamente a los motores.