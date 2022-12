Era enfermera, abrió una cuenta en Onlyfans y ahora gana millones por mostrar sus pulgares flexibles

Allie Rae es una mujer estadounidense de 38 años que solía trabajar como enfermera de una unidad de cuidados intensivos neonatales, pero luego de que las autoridades del hospital supieran que había creado un perfil en la plataforma de contenido para adultos “Onlyfan” y que solía subir contenido, tuvo que abandonar su empleo.

Alli Rae, la ex enfermera que gana fortuna por compartir fotos de sus pulgares flexibles en Onlyfans. Foto: Instagram

Sin embargo, descubrió que lo ocurrido no fue tan malo como parecía, porque al invertir su tiempo libre en la creación de nuevo material para subir a la red social libre de censura, no solo notó que podía ganar más de un millón de dólares por año, sino que también le llegaban nuevas “ofertas” y pedidos de sus fanáticos que prometían pagar mucho más si las cumplía.

Una de ellas tuvo que ver con el pedido de un seguidor que había notado un particular detalle en los dedos de la ex enfermera. “Un tipo me escribió porque vio lo flexibles que eran mis pulgares en mis historias de Instagram y en TikTok. Dijo que tenía un gran fetiche por los pulgares y que los míos eran muy raros y flexibles”, explicó y aseguró que aunque le resultó extraño al comienzo, logró divertirse creando el material.

Otra oferta que le llegó fue de un hombre que aseguraba ser un “recolector de dientes” de celebridades y modelos y ofrecía 20 mil dólares por sus molares y sus dos dientes delanteros, pero en tanto que él no buscaba fotografías ni videos, sino más bien una “extirpación profesional”, Allie rechazó la propuesta.

Cuánto gana Allie Rae por compartir las fotografías de sus pulgares en OnlyFans

La ex enfermera comentó que ha logrado superar el millón al año por compartir fotografías libre de censura en su perfil, y agregó que ganó “otros 8 mil dólares este mes solo por subir fotos y videos de mis pulgares en un volante, conduciendo, sosteniendo cosas, etc. En los últimos 30 días he hecho 13 mil dólares. Es una locura, pero creo que es muy divertido”.

De esa forma, Allie invierte su tiempo en la creación de contenido, y en tanto que puede manejar sus propios horarios, descubrió que es una gran ventaja porque también puede pasar más tiempo con sus tres hijos.