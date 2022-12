More Rial posó en microbikini frente al espejo y confesó que tiene cuenta de Only Fans

Amante de las cirugías estéticas, More Rial aprovecha cada vez que puede para hacerse algunos retoques en su cuerpo. Es así como desde hace unos años ya pasó por el quirófano para operar su abdomen, el busto, la cara y una de sus últimas intervenciones fueron los brazos.

Conforme con el resultado final, la hija de Jorge Rial se fotografió en las últimas horas frente al espejo con una microbikini fucsia y dejó sus glúteos al descubierto. La postal fue compartida desde Córdoba, ciudad de origen de su exnovio “El Maxi” Bertorello, y donde decidió instalarse a vivir.

More Rial subió la temperatura en las redes. Foto: Instagram

“Fotito pal’ insta”, escribió en la descripción y en pocas horas recibió más de 15 mil “me gusta” de sus 1.3 millones de seguidores en Instagram. Pese a limitar los comentarios en la publicación, la joven influencer sumó una veintena de mensajes como: “¿Cuándo viene a la pile?”, “Ah bueno”, “Cada día más” y “Ah bueeeeee mamii” junto a emojis de fueguitos.

More Rial posó frente al espejo Foto: instagram/moreerial

More Rial abrió su cuenta de Only Fans

A través de sus redes sociales, la mediática comparte osadas fotografías y videos en ropa interior o con looks nocturnos y juega junto a sus seguidores con su sensualidad. Es desde sus perfiles donde deja ver su costado más cautivante e íntimo y hasta no teme a responder preguntas subidas de tono.

More Rial posó en su perfil de Instagram @moreerial Foto: instagram

Tanto es así que More confesó que decidió abrirse una cuenta de Only Fans, la cuenta de contenidos exclusivos para adultos a los que se accede con suscripción. Pero pese a tener la aplicación activa aún no compartió ninguna publicación. En ese sentido confesó en historias de Instagram los motivos.

“¿Para cuándo Only, o no te animás al contenido?”, quiso saber un usuario y la joven de 23 años reveló: “Tengo activa la cuenta ya, pero sinceramente no es lo mío”.