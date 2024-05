En Gran Hermano 2024, Sol Pérez y Julieta Poggio dejaron en claro la tendencia en vestidos que arrasa este invierno

Sol Pérez y Julieta Poggio despliegan su sensualidad a cada paso que dan. No conocen de límites y revolucionan a sus fans con cada look que comparten en Gran Hermano 2024. Marcan tendencia y son dos verdaderas it girls.

Sol Pérez brilló en Gran Hermano con un outfit animal print que dejó sin palabras a todos Foto: instagram

Julieta Poggio imitó a Tini Stoessel y causó furor con un impactante tapado y un corset ultra escotado Foto: instagram

Las modelos combinan a la perfección diferentes estilos. Siempre a la vanguardia no conocen de límites y enamoran con sus outfits únicos. Avasallantes y audaces siempre van por más y saben a la perfección que prendas elegir para resaltar sus figuras.

Top ultra escotado y falda: Sol Pérez brilló con un outfit infartante en color verde y dejó sin palabras a sus fans Foto: instagram

Julieta Poggio y su outfit en la mesa de Mirtha Legrand Foto: instagram

Sol Pérez conquistó corazones con un look ultra sensual. Un vestido mega ajustado al cuerpo y con escote. Complementó el look llevando el pelo suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje resaltó su intensa mirada con delineado negro para los ojos y optó por un lápiz labial en color nude. Como accesorios eligió unos aros colgante ultra trendy y para el calzado unos zapatos stilettos combinando con el color del vestido.

Sol Pérez y Julieta Poggio deslumbraron en Gran Hermano 2024 y dejaron sin palabras a todos Foto: instagram

Por su parte, Julieta Poggio encandiló a sus fans con un vestido total white mega tendencia. La rubia marcó su silueta y conquistó corazones con esta sensual prenda. Combinó el look con unos zapatos cerrados con tira de taco alto. Para el peinado eligió llevar el cabello suelto con ondas bien marcadas.

Brillos y escote pronunciado: Sol Pérez apostó por un look glamoroso y sensual Foto: instagram

Como una diosa del Amazonas, Julieta Poggio cautivó con un outfit cargado de sensualidad y dejó sin palabras a sus fans Foto: instagram

Las influencers revolucionaron Instagram con sus looks. Los likes invadieron la publicación y sus fans regalaron cientos de halagos a la publicación compartida por las rubias.

Sol Pérez y Julieta Poggio encendieron Instagram con dos outfits impactantes

Las panelistas de Gran Hermano 2024 revolucionaron a sus fans posando juntas. Ambas tienen un estilo único. Traspasan la pantalla y enamoran a cada paso que dan.

Sol Pérez apostó por un outfit ultra escotado y subió la temperatura en Instagram Foto: instagram

Julieta Poggio deslumbró con un outfit total black con escote y transparencias en el show de Emilia Mernes Foto: instagram

Sol Pérez y Julieta Poggio dieron cátedra de estilo posando con dos vestidos infartantes en donde mostraron mucha piel y resaltaron sus espectaculares figuras. Jamás pasan desapercibidas y cosecharon los aplausos y halagos de todos sus fans.