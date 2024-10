Emilia Attias le dio la bienvenida a la primavera con un jugado conjunto de lencería de encaje

Emilia Attias, una de las actrices y modelos más queridas de la televisión argentina, está viviendo un gran momento personal y profesional. Con más de 1.6 millones de seguidores en Instagram, la artista se muestra segura y empoderada, especialmente tras su separación del “Turco” Naím, con quien mantuvo una relación de más de una década. Lejos de los escándalos, Emilia optó por enfocarse en su carrera y en sus redes sociales, donde comparte contenido que enamora a sus seguidores.

Días atrás, la actriz volvió a capturar la atención con una producción de fotos en colaboración con la marca de lencería Cibeles. Las imágenes, que ya han acumulado más de 41 mil likes, muestran a Attias posando desde una ventana con un conjunto de encaje negro que resalta su figura esbelta y su natural elegancia.

Emilia Attias publicó el álbum de fotos y videos más hot de su carrera: transparencias y traje de baño ultra cavado

Emilia Attias deslumbró con un conjunto de lencería en color negro

En las fotos compartidas en su cuenta de Instagram, Emilia optó por un clásico conjunto de lencería de encaje negro que dejó boquiabiertos a sus seguidores. El look fue complementado con un sweater de color crema sobre sus hombros, que le dio un toque cálido y delicado a la producción.

La famosa se llenó de elogios de sus fanáticos.

Para coronar el estilismo, la actriz dejó su cabello suelto con rulos naturales, un detalle que fue elogiado por sus fanáticos, quienes destacaron lo bien que le sienta este estilo más descontracturado.

Emilia Attias levantó la temperatura con una producción de fotos.

“Spring is here”, escribió la actriz en el copy de su publicación, dando la bienvenida a la primavera con su característico encanto. Los comentarios no tardaron en llegar: “No sé ni para qué me gustan los varones”, “Te queda re linda la primavera” y “Increíble lo tuyo”, fueron algunos de los elogios que recibió por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron su belleza y actitud fresca.

Emilia Attias enloqueció a sus fanáticos en ropa interior.

Attias no solo sigue triunfando en el mundo del espectáculo, sino que además se convirtió como un referente de estilo en las redes sociales. Con cada una de sus publicaciones, demuestra que la seguridad y la confianza son la clave para destacar en cualquier ámbito. Sin lugar a dudas, Emilia Attias sigue siendo una de las figuras más admiradas y queridas por el público argentino, tanto por su talento como por su capacidad de reinventarse en cada etapa de su vida.