Sigue la ronda de reggaetón en ShowMatch La Academia y este martes, entre otros, fue el turno de la pareja de Luciana Salazar y Jorgito Moliniers. El bailarín y la vedette apostaron a una coreografía muy jugada.

Luciana Salazar (Foto: Instagram)

De entrada, su look resultó impactante: una bikini cola less de color violeta, apenas cubierta con unas mangas y un pantalón de red que no dejaban nada a la imaginación.

Luego de la divertida previa que siempre protagoniza Moliniers, Luciana reconoció estar nerviosa, por lo que pidió tomar algo para relajarse. Los nervios no se notaron en absoluto una vez comenzado el momento de la interpretación.

Salazar comentó que Ángel de Brito les recomendó cambiar algo de la rutina y hacer un “perreo a la inversa”, ya que era algo que nadie había hecho y podía sumar por lo original. Así, en esta oportunidad el que “perreó” fue el artista paraguayo, cuando en este ritmo suele quedarle a la mujer de la pareja ese rol.

Luciana Salazar. Instagram/@salazarluli

Al momento de la devolución, De Brito se mostró entusiasmado por lo que entregó la pareja. “El reggaetón es por acá, representa un acto sexual. Jorgito está bailando increíble. Tienen química entre ustedes”, señaló.

Pampita Ardohain también los elogió y destacó el final sobre la cama, parte de la escenografía que llevó el equipo. Por su lado, Jimena Barón no se mostró conforme con la performance. “Los vi muy en pose. Lo sentí forzado. No me calenté, como me pasa con otras cosas”, aseguró.

Por último, Hernán Piquín le dio el visto bueno a la pareja. “Me sorprendió tu oído hoy, Luciana: ibas a ritmo. Jorgito estuvo más pendiente de cuidarla a ella. Me gustó”, concluyó el consagrado bailarín.