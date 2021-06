Luciana Salazar (40) forma parte de “La Academia” de ShowMatch (El Trece). Y en las últimas horas compartió en su Instagram el look que utilizó en lo que fue una nueva participación en el programa que conduce Marcelo Tinelli (61).

Como siempre, la modelo que llama la atención en el mundo de la farándula desde que era joven, dio qué hablar. Los posteos que realiza en su red social de la camarita suelen ser subidos de tono. Y en esta ocasión no fue la excepción.

La primera participación de Salazar en Showmatch. (Instagram.com/salazarluli) | (Instagram.com/salazarluli)

A Salazar se la nota feliz. Después de haber pasado algunos conflictos televisivos con Ángel de Brito, a partir, por ejemplo, de las rupturas y reconciliaciones con el economista Martín Redrado, parece ser que la modelo recuperó la paz.

El concurso le permite a la mujer despejarse un poco. Así lo toma ella. Junto con Jorgito Moliniers (37), su compañero en la competencia, trata de dar lo mejor de sí para avanzar lo máximo posible en “La Academia”.

Este lunes, por caso, le tocó ingresar a la pista. Por eso, al momento de tener que imitar a alguien, optó por Kylie Minogue. Así, estuvo vestida con ropa de color blanca que dejaba ver bastante.

La imagen que publicó en su Instagram está al borde de la censura. “¡Homenajeando a una idola e icono de todos los tiempos, Kylie Minogue!”, escribió “Luli” para sus más de 1.6 millones de seguidores.

Luciana Salazar usó un look al borde de la censura. Instagram/@salazarluli

En su foto consiguió más de 18 mil me gusta y superó los 270 comentarios en las primeras 11 horas. La rubia causó furor en las redes.

El inesperado comentario de Jimena Barón a Luciana Salazar

Semanas atrás, Luciana tuvo su gran debut en la competencia en la que participan muchas figuras del mundo del espectáculo. La modelo tenía muchas expectativas de ese momento y Jimena Barón, jurado del certamen, se encargó de que se lleve el mejor de los recuerdos.

Luego de hacer su performance con Jorgito, los especialistas le dieron su devolución. Así, la ex de Daniel Osvaldo le dijo: “Luli, sos una diosa total. A ver, las bajadas de los trucos estuvieron desprolijas. Siento una cosa y espero que no te lo tomes a mal. Sos una bomba total, no te lo tengo que decir yo, lo sabés”.

Luciana Salazar y su look para "La Academia". Instagram/@salazarluli

Y continuó: “A veces pasa, en casos así como vos, que tienen esa cosa de no soltar el control. Entonces, estás como muy cuidada todo el tiempo. No vi que te hayas despojado y que lo hayas dado todo sin pensar en el pelo, en la ropa, en las poses”.

“Hiciste una subida increíble con ese cu… que yo te lo quiero tocar apenas se pueda. Cuando terminen las restricciones, voy a ir a tu casa a tocarte el cu… un rato”, concluyó.