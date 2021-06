Luciana Salazar está muy comprometida con sus admiradores en las redes sociales y suele compartir muchas escenas con Matilda, su pequeña hija, videos de sus trabajos en televisión y rutinas de belleza.

//Mirá también: Luciana Salazar bailó con un traje al borde de la censura y sorprendió a todos con su interpretación de Kylie Minogue

Ahora Luciana subió a sus historias dos momentos de su paso por “La Academia”, el reality musical de Marcelo Tinelli por elTrece donde la modelo está participando con su baile y su canto.

Luciana Salazar y su look para "La Academia". Instagram/@salazarluli

Salazar bailó junto a Jorgito Moliniers y Uriel Sambrana e interpretó a Kylie Minogue, pero su coreo “hot” no resultó lo que esperaba el jurado.

Cantó los temas “Can’t get out of my head”, “Slow” y “The Locomotion”. clásicos de la cantante australiana pero la puntuación no la acompañó, ya que solo sumó 17 puntos.

//Mirá también: Jimena Barón cautivó en top, con guantes de cuero rojo y un pantalón “incendiario”

Antes de recibir el puntaje del jurado Luciana compartió con sus seguidores una historia en su cuenta de Instagram. Se la ve con un top rojo y sin ropa interior, en los camarines.

Luciana Salazar Instagram | Instagram

En primer plano se ven las botas rojas que hacen juego con el atuendo. En otra imagen luce el body color blanco y los zapatos nude que usó en la gala al bailar y cantar.

En una foto la rubia escribió: “Preparando a Kylie” y en la otra: “En camarines esperando la sentencia de @showmatch”. Si bien no se conocen los comentarios que dejaron los seguidores se supone que fueron muchos.

Luciana Salazar Instagram | Instagram

Luciana cuenta con más de 1.6 millón de admiradores y luego de la publicación tuvo que someterse a la sentencia del jurado, que fue duro en su devolución.

La votación del jurado

Ángel de Brito opinó: “La coreo estuvo muy bien hecha, pero siento que cuando los participantes ya estuvieron mucho en la pista no traen grandes novedades. No me sorprendió” y le dio un 6.

Pampita, con el voto secreto sentenció: “La coreo era linda, pero la actitud no era la del verdadero personaje. Prefiero que den el doble antes que se queden cortos con la energía”.

Luciana Salazar está siempre en el foco de las polémicas. Luciana Salazar habló de la foto con su empleada. Foto: captura pantalla

Jimena Barón dijo: “Me parece que el personaje le quedó muy bien. Con Luli siento que está todo dado para que sea espectacular pero ella todavía no explota” y la calificó con un 6.

Por último, Hernán Piquín agregó antes de dejarle un 5: “Lo vi bien, me gustó. Traen mucha alegría, pero Luli tendría que explotar la parte actoral”.