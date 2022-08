El look de Jesica Cirio que generó polémica: un mini short sin bolsillos que muestra “de más”

Jesica Cirio tiene una comunidad de 3.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram donde abre las puertas de su vida privada para que todos puedan verla.

A diario posa y publica sus megaproducciones de fotos luciendo conjunto que están al último grito de la moda. Esta vez levantó la polémica con un minishort blanco que no tiene bolsillos. “¿Qué lleva puesto abajo?”, preguntaron sus fanáticos.

Jesica Cirio Foto: Instagram/Jesicacirio

La modelo participó de la Zincon 2022, una convención de instrucción de Zumba donde miles de personas van a mover sus cuerpos al ritmo de la música.

Jesica Cirio no pasó desapercibida y cientos de fanáticos se acercaron a pedirle fotos y autógrafos.

Su estilo casual pero moderno deslumbró a todos en la pista de baile.

Jesica Cirio deslumbró a sus fanáticos con un osado look Foto: Instagram

“Estás hermosa”, “Todo te queda pintado”, “Sos la más linda de Argentina”, “No se puede creer tu lomazo”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió de sus fanáticos.

Nadie se perdería los movimientos de Jesica Cirio y menos aún si es bailando Zumba.

Jesica Cirio se lleva todas las miradas en Instagram Foto: Instagram

Los secretos íntimos de Jesica Cirio

En una emisión de Morfi, el programa que conducía, Jesica reveló intimidades de su esposo, Martín Insaurralde.

“De verdad, y capaz que lo digo y me mata, realmente increíble porque estamos enamorados fatales. Pensá que el año pasado me la pasé mucho tiempo afuera. (...) Me la pasaba viajando por el mundo, entonces estábamos más a las corridas”, empezó diciendo.

“Creo que esta pandemia hizo que estemos melosos: hay ‘te amo’, besos, abrazos, nos quedamos en la cama...”, confesó Jésica.