A pocos días de cumplir 30, la China Suárez se encuentra en su mejor momento y lo muestra en Instagram, cuenta en la que tiene 5.8 millones de seguidores.

El fascinante look de oficina de la China Suárez. Foto: Instagram/@sangre

En esta ocasión, sorprendió con un fascinante look de oficina y que enamoró a sus fans: camisa, corbata y saco.

En el posteo en donde se la ve posando desde varios ángulos y sobre la cama tiene más de 240 mil likes e infinidades de comentarios halagándola.

“Team China”, “Mi autoestima se fue del grupo”, “Sos una belleza única Eugenia”, “No podés ser tan linda”, “Qué mujer”, “Dios santo”, Eugenia por dios”, le dijeron.

Por qué le dicen la China

Aunque María Eugenia Suárez tiene descendencia japonesa porque su abuela materna Marta Mitzumori, era hija de inmigrantes japoneses, le dicen la China.

“Como mi nombre es muy largo todos me empezaron a llamar así”, indicó una vez en la mesa de Mirtha Legrand y reveló: “Tuve un tema con el embajador japonés… Mi hermano está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque me decían China, pero tenía sangre japonesa”.