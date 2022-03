Parecía haber quedado atrás el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi, en el que la China Suárez fue la tercera en discoria. Sin embargo, en las últimas horas en “Socios del espectáculo” (Eltrece), Paula Varela diijo que la actriz habría planeado hijos y convivencia con el futbolista.

Paula Chaves compartió una grabación con Wanda Nara y así quedó confirmada su enemistad con la China Suárez

Paula Chaves, quien es muy amiga de Zaira Nara, también tenía una amistad con la ex de Benjamín Vicuña, pero al enterarse de lo sucedido, no quiso saber más nada de ella. Es por esto, que la panelista se refirió a que la modelo sabe con detalles todo lo que ocurrió.

La actriz y la modelo dejaron de ser íntimas luego del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

“Lo último que les pongo, porque esto también es título, es que la China iba por todo. Recordemos que Paula vio todos los chats, fotos y charlas y sabe mucho más que nosotros”, indicó.

“Ella iba por hijos, como lo hace siempre, me dicen... Y por quedarse a vivir en París. Eso no está terminado todavía. Para mí esa historia está abierta. A mí lo que me dicen es que no termina de soltar eso que le quedó ahí”, cerró Paula.

El sugestivo mensaje de la China Suárez que habría sido para Paula Chaves

Hace poco más de una semana, la China Suárez le dio unfollow a Paula Chaves y al día siguiente compartió una InstaStorie con un sugestivo mensaje.

El sugestivo mensaje de la China Suárez en Instagram. Foto: CapturaInstagram/@sangre

“Me alejé y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume”, expresó.