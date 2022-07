La China Suárez se está preparando para el estreno de su nuevo videoclip en formato solista que lleva como nombre “Lo que dicen de mí”.

La actriz y ahora cantante anticipó el estreno con algunos detalles a través de sus historias de Instagram, donde compartió una foto posando desde la cama y tapada con una sábana blanca.

“Hoy. Todo lo que sería no poder dormir de la ansiedad”, escribió Suárez dentro de su foto junto a varios emojis.

Como la foto que publicó la China fue a través de sus historias en la red social de la camarita, no se tiene conocimiento de las reacciones que tuvo, pero al tratarse de un tema como la carrera musical de la actriz, seguro tuvo bastante relevancia entre sus admiradores.

La China Suárez posó desde la cama y dio detalles de su nuevo videoclip. Foto: Instagram

¿La nueva canción de la China Suárez habla sobre el Wandagate?

El Wandagate fue uno de las polémicas que traspasó al país. Sin importar si se es admirador de la China, de Wanda o de Mauro, el tema generó controversia y opiniones por igual.

La China hizo un pequeño adelanto del videoclip, además que hace unos días se conoció una supuesta filtración de un fragmento de la canción en LAM, que llevan a pensar que la canción puede tener cierta relación con la polémica.

La China Suárez lució un pantalón de Gucci y una gorrita estilo trapero. Foto: instagram

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas”, esta sería la letra del tema.