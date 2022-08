Desde Grecia y con bikini amarilla, Sofía “Jujuy” Jiménez brilló como el sol a orillas del mar

Alejada del invierno de la Argentina, Sofía “Jujuy” Jímenez viajó hace varios días hacia Europa donde se instaló para pasar unas vacaciones insuperables. Con estadías de lujo en varias ciudades del viejo continente, se ganó miles de corazones rojos con sus publicaciones diarias en las redes sociales.

A través de su perfil de Instagram, donde reúne más de 1.6 millones de seguidores, compartió fotos y videos de los mejores momentos de su escapada y mostró tanto paisajes increíbles como desopilates imágenes de sus días de playa, sol y arena. Fue así como en su último posteo sumó más de 50 mil “me gusta” al posar en bikini.

Se llevó todas las miradas Foto: Instagram/Sofijuok

Desde las playas de Grecia, Sofía Jujuy Jiménez cautivó a orillas del mar. “Brillando como el sol”, menifestó en la descripción de su reciente carrete donde se mostró con su traje de baño amarillo y cautivó a todos.

Marcó tendencia Foto: Instagram/Sofijuok

En cuestión de horas le llovieron comentarios como: “Bombonazo”, “Qué lindísima y feliz”, “Será que me gustas mucho” y “Tas más fuerte que el sol”.

El duro momento de Sofía Jujuy Jiménez durante su viaje

En medio de su rally por Europa, la también conductora abandó Grecia y regresó a Barcelona, pero en medio de su viaje atrevesó un duro momento. A través de sus historias, la influencer lamentó que sufrió el robo de su billetera, por lo que perdió parte de sus documentos, plata y las tarjetas de créditos.

Recibió miles de "likes" Foto: Instagram/Sofijuok

“Ya estoy de nuevo en Barcelona y anoche me robaron la billetera. Tenía mis tarjetas, documentos, plata, las pastillas anticonceptivas. Me quiero matar, es una fiaca porque todavía me quedan días de viaje”, contó.

Y buscó la solidaridad con sus seguidores: “Sé que hay muchos argentinos en Barcelona y sé que a veces te la roban, te sacan la plata y te tiran la billetera en el piso y tengo la esperanza de que tal vez aparezca. Tal vez soy una ilusa, pero quiero creer que hay buena gente y que sepan que la estoy buscando”.