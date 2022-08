Desde Grecia, Sofía “Jujuy” Jiménez posó en el atardecer y habló sobre sus vacaciones: “Soñando despierta”

Sofía “Jujuy” Jiménez se encuentra viviendo una increíble etapa en su vida. Recientemente separada pero con mucho amor para dar, lo cual, se ve reflejado en su relación con sus fans.

Es en este sentido que, Jujuy posee una cuenta de Instagram con más de 1.6 millones de seguidores, con quienes lleva compartidas más de 4 K de publicaciones, logrando de esa forma mantener un vínculo muy cercano con aquellos.

Sofía “Jujuy” Jiménez posó con un bikini violeta en sus vacaciones en Europa Foto: Instagram

Allí últimamente se destacaron las postales a pura felicidad de la modelo desde Italia primero y Grecia luego, habiendo escogido estos sitios para dar rienda a un nuevo comienzo en su vida tras momentos no muy gratos debido a su separación de Bautista Bello.

Cómo fueron las fotos de Sofía “Jujuy” Jiménez desde Grecia

En esta oportunidad, Sofía “Jujuy” Jiménez compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías que dejaron a sus muchísimos seguidores suspirando de amor.

Allí se puede ver a la modelo desde Santorini, Grecia, una de las islas más paradisíacas del mundo producto de su aspecto tan inusual a raíz de una erupción volcánica siglos antes de Cristo.

Desde Grecia, Sofía “Jujuy” Jiménez posó en el atardecer. Foto: Sofía "Jujuy" Jiménez

“Qué hermosura de viaje estoy teniendo, lo pienso y no lo creo, lo vivo y me sigo sorprendiendo. ¿Cómo es que el universo puede ser TAN espectacular? ¿Cómo es que pueden existir TANTOS lugares soñados y gente TAN maravillosa por el mundo entero? Me explota la cabeza de solo pensarlo” comentaba más que emocionada Jujuy a sus fans.

“¡Que afortunada y agradecida me siento de poder estar viviendo todo esto! En serio que sigo soñando despierta y mientras más lo disfruto, más regalos sigo recibiendo de la vida…” continuaba expresando la modelo, quien luego agregó:

“Ahora comprendo un poquito más esa frase típica que siempre dicen ‘después de la tormenta siempre sale el sol’. Hoy puedo comprobar que si, por supuesto existen, y se que a veces pueden ser MUY duras, pero también doy fe y se que traen consigo el equivalente en aprendizaje, ¡se los juro!”.

Desde Grecia, Sofía “Jujuy” Jiménez posó en el atardecer. Foto: Sofía "Jujuy" Jiménez

Por último, Jujuy señalaba “De repente ese sol brilla cada vez más y más y empieza a iluminarte y a brindarte cada vez más claridad, entonces así es como todo se empieza a transformar y el corazón empieza de a poquito a volver a bailar, y empezás a gozar de todas las maravillas que tiene la vida para dar”.