De OnlyFans a la guerra: la modelo israelí Natalia Fadeev se sumó a la lucha contra Hamás

Natalia Fadeev reconocida en redes sociales por realizar cosplays y subir contenido en OnlyFans, en donde tiene millones de seguidores, se unió al ejército de Israel para luchar contra el grupo terrorista Hamás, tras declararse la guerra días pasados.

La influencer israelí Natalia Fadeev se sumó al llamado del ejército de Israel y lucha contra Hamás Foto: instagram

La modelo comparte en su Instagram momentos del día a día en el frente de batalla, en una de sus últimas publicaciones reflexionó: “La semana pasada estaba en el concierto de Bruno Mars en Israel y ahora estoy en la guerra escuchando sus canciones. La vida da muchas vueltas”

Fadeev se mostró comprometida con la situación que atraviesa la región y analizó: “Gaza se ha convertido en caldo de cultivo para nazis, con sed de sangre. Esto no es una guerra, es un crimen contra la humanidad. Están sucediendo cosas horribles. Las historias que escuchamos se parecen a las que escuchábamos de los supervivientes del Holocausto”

La modelo se muestra conmovida por la situación que le toca atravesar y utiliza sus redes sociales para desahogarse y expresar lo que ve y vive en la guerra junto al ejército de Israel: “No estamos en guerra contra los soldados, estamos pasando por un holocausto en nuestra propia casa. Necesitamos borrarlos y destruirlos, este grupo no tiene nada que aportar a la humanidad”

Tras desatarse el conflicto bélico en la franja de Gaza, la modelo, Natalia Fadeev compartió con sus seguidores que acudiría al llamado del ejército de Israel.

Fadeev conmovida por la situación, explico lo que significa para ella estar al frente de batalla: “Me he unido a mi unidad para el servicio de reserva, no sé por cuánto tiempo. No estaré muy activa en las redes sociales. Recen por nosotros”