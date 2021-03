A través de su carrera como modelo y actriz, Danik Michell consiguió posicionarse como una de las figuras más destacadas de México y cautivó a miles de usuarios de las redes sociales en todo el mundo. En Instagram tiene casi 4.5 millones de usuarios.

Su salto a la fama fue con el reality show “Acapulco Shore” (MTV Latinoamérica), donde protagonizó algunas polémicas además de tener un romance con Genaro Castillo, ex jugador de los Tigres de la UANL.

Lejos de esas épocas, ahora se dedica al modelaje, la conducción de televisión y a ser influencer. En su cuenta suele mostrar sus rutinas de gimnasia y deportes varios, y producciones especiales para distintas marcas.

Danik Michell en una de sus más recientes producciones de fotos.

En su biografía de Instagram, ella se define como “Lifestyle, Mx Model, Tv Host & Fitness girl”. Lo cierto es que suele mostrar en esta red social sus rutinas de entrenamiento y su amor por varios deportes, entre ellos el tenis. También muestra tips de cómo se enfoca en llevar una vida saludable a través de las comidas.

Es por eso que ahora Mitchell llamó la atención de millones de usuarios al publicar un explosivo entrenamiento que realizó desde su casa.

Su look para entrenar consistió, en esta ocasión, en un minishort color naranja pastel y un top deportivo que tiene una estética similar a un corset con tiras: en realidad es un corpiño deportivo superpuesto con una faja.

Junto al video, Danik se explayó sobre el uso de la faja para hacer ejercicio. “Si tú cómo yo por un largo tiempo estuvimos con una idea errónea acerca de la faja al momento de entrenar pensando que ‘se pierde grasa y reducirás cintura por usarlas un montón de horas’. Hay muchos mitos alrededor de las fajas...”, comenzó.

“El uso de faja no hará que pierdas grasa, solo que sudes y en el sudor NO hay grasa, vas a eliminar toxinas. Si vas a usarla asegúrate de que sea la indicada en materiales de acuerdo tu objetivo. Aquí las que recomiendo”, escribió y comenzó con el listado.

(Foto: Instagram/@DanikMichell)

“Fajas para entrenar (protección lumbar y postura): Estás fajas están hechas de un elástico que rodean tu cintura y de distintas anchuras, dependiendo de lo que mida tu tronco. Debes de fijarte que su elástico sea doble y no uno que sea casi transparente. El objetivo de estas fajas es mantener la postura correcta mientras entrenas. Que tu abdomen no se dilate mientras estás haciendo ejercicios, algo muy común. Al sentir presión sobre el abdomen, inconscientemente tu ya estas metiéndolo. Las varillas deben de ser de acero pero que no sean muy flexibles ya que de ser así no mantendrá recta tu postura.”

Danik Michell (Instagram/@danikmichell)

“Fajas de neopreno: Estás se utilizan para sudar mientras haces tus ejercicios de cardio. (Asegúrate que sea 100% neopreno) y evitar enrollarte en plástico. Es malo utilizar la faja porque en esta zona están localizados los órganos vitales, que se deben proteger, podrían dañarse las funciones del sistema linfático. El esófago, estómago e intestino, forman una conexión en el abdomen. La compresión extrema de éste puede perjudicar la digestión del cuerpo. Usar una faja “reductora” constantemente conlleva tanto al reflujo gástrico, como al bloqueo de la digestión. Que a la larga será MUY malo🥵 Evidentemente la faja lejos de ayudarte, hace que debilites ciertas partes por la presión estresando otras que no deberías.”

“Yo utilizo la faja únicamente para ejercicios como sentadilla libre y peso muerto. Recuerda que la única magia que hará que reduzcas realmente, es dieta y entreno”, concluyó.