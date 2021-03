Yanet García comenzó su carrera en televisión informando sobre el clima en programas de noticias. Gracias a su carisma, logró construir rápidamente una carrera como conductora y modelo, convirtiéndose también es una de las influencers más reconocidas de todo México.

La joven de 30 años suele compartir imágenes de su vida diaria en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 13 millones de seguidores a los que deslumbra. Allí demuestra su dedicación por el entrenamiento y se define como una “fitness girl”.

La presentadora Yanet García, conocida como “la chica del clima”, es una de las influencers más conocidas de México.

Debido al éxito que logra cuando comparte sus rutinas, decidió abrir otra cuenta en la red social donde da consejos sobre la vida saludable y donde también busca concientizar sobre los cuerpos reales.

“No soy perfecta. Hace más de 10 años decidí empezar a entrenar porque quería sentirme mejor conmigo misma, aumentar mi seguridad y confianza. Al principio fue MUY difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, siempre las personas me decían “para que vas al gimnasio si estás bien flaca, te vas a desaparecer” y esos comentarios hacían mi proceso aún más difícil”, escribió junto a una foto donde se la ve en bikini, de espaldas, y que pretende mostrar sus estrías.

Con esta imagen envió un mensaje para concientizar. (Foto: Instagram/@yanetgarciahealthcoach)

Y continuó: “Hasta que entendí que lo más importante era tener mucha paciencia, cuidar mi alimentación y confiar en mi proceso. Solo el tiempo daría esos resultados que siempre había querido. Me enfoqué en desarrollar la masa muscular de mis glúteos por años y lo logré! Hice crecerlos de una manera natural, siendo muy disciplinada. He entrenado tan fuerte mis glúteos que al aumentar la masa muscular me salieron ESTRIAS! Al principio no sabía porque me estaban saliendo hasta años después. Me daban mucha pena tenerlas pero hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo y dedicación en el gimnasio”.

“Ámate y acéptate tal cual eres, porque eres hermos@”, añadió para cerrar, junto a algunos consejos para hidratar la piel.

Sin embargo, ahora el motivo por el que se robó la atención de todos sus fans es porque mostró el “backstage” o “detrás de cámara” de una sesión de fotos donde es modelo de lencería. En el video se la ve posando de diferentes maneras, sonriente y ciertamente cómoda frente a cada flash.

En este marco, la “exchica del clima” también compartió una divertida foto con ropa interior diminuta que lució ese mismo día. En la imagen se la ve junto a su ”fotógrafo favorito”, que señala su cuerpo. En el epígrafe de la foto, Yanet se se mostró orgullosa de su figura: “Amo los resultados de llevar un estilo de vida saludable”.