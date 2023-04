Crop top underboob, boxer y pantalón tiro bajo: el look totak white de La Joaqui que causó sensación

La Joaqui es una de las artistas argentinas más escuchadas y admiradas por el público, ya que no solo lanza temas con frecuencia, sino que también tiene una activa participación en las redes sociales, en las cuales interactúa con sus fanáticos, pero también presenta los vestuarios que escogió para salir, para disfrutar del día en casa con sus hijas o bien para salir al escenario.

La Joaqui sedujo a sus fans con su posteo. Foto: instagram

Sin embargo, puntualmente en TikTok, la cantante suele compartir videos realizando la mímica de cortos fragmentos de canciones del momento -sean de su propia discografía o de sus artistas favoritos-, y no solo sorprende con su baile o su actuación, sino también con su look.

La Joaqui posó en primer plano y acumuló miles de corazones rojos Foto: instagram.com/lajoaqui

En esta ocasión, se filmó frente al espejo con un total white que robó suspiros: se trató de un crop top underboob al que acompañó con un pantalón estilo carguero tiro bajo y un boxer ‘off white’ -tendencia que crece con fuerza entre las famosas- que dejó ver al llevar el elástico por fuera del jean.

El look de La Joaqui que enamoró a sus fanáticos. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, agregó al look botas de plataforma y taco ancho, junto con un pañuelo utilizado por debajo de la gorra en su cabeza; sin embargo, también sumó dos accesorios que rompían con la claridad de su look, y no solo aportaba estilo, sino también color: en el rostro, utilizó unas gafas de sol estilo futurista de gran porte de un tono marrón, y escogió una serie de cadenas doradas de distintos tamaños para utilizar en su cuello.

Qué edad tiene La Joaqui

La cantante del momento nació el 24 de octubre de 1994 en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, y con solo 28 años ya es madre de dos pequeñas y una figura reconocida a nivel nacional.

La Joaqui será jurado en Got Talent Argentina 2023. Foto: Telefe

De hecho, su carrera ha dado un salto importante en estos días tras ser convocada a formar parte del jurado en “Got Talent Argentina 2023”, uno de los concursos más esperados por los argentinos.