Coti Romero es una de las influencers más sobresalientes del momento en Instagram. Tras su paso por la casa de Gran Hermano saltó a la fama y tomó gran popularidad. Tiene un carisma único que la convierte en protagonista en cada proyecto nuevo que emprende. Su estilo propio causa furor en cada uno de sus fans.

Coti Romero lució un body ultra cavado que ya se volvió tendencia y dejó ver sus marcas Foto: instagram

Coti logra captar todas las miradas de sus fans y enamora con sus looks cargados de sensualidad. La influencer compartió una serie de fotografías en donde la podemos ver muy sexy posando a cámara y deslumbrando con un look muy jugado. Las últimas tendencias son su especialidad y combina diferentes estilos para crear sus propios outfits.

Coti Romero volvió a encender las redes: recién salida de la ducha y con transparencias Foto: instagram

Marca tendencia con cada una de sus publicaciones y es una referente fashionista. Siempre va por más y no teme en probar nuevas tendencias para lucir. Renueva su look sin temores y apuesta por más con estilos únicos. Es una verdadera it girl. La joven compartió una serie de imágenes en donde desafió las bajas temperaturas del invierno.

Coti Romero de Gran Hermano le hizo frente al frío con un sensual outfit ultra caliente Foto: instagram

La rubia subió la temperatura en Instagram y calentó el invierno posando con un outfit infartante que dejó sin palabras a todos. La parte superior, un mini remera mostrando mucha piel. En color blanca con el dibujo de un corazón rojo en el centro. La parte inferior, una bombacha colaless ultra diminuta.

Coti Romero de Gran Hermano le hizo frente al frío con un sensual outfit ultra caliente Foto: instagram

Complementó el look llevando el cabello suelto mojado. Para el maquillaje solo resaltó su mirada con un poco de delineado en color negro. Sus fans alucinaron con el look y los likes se hicieron presentes en la publicación.

Coti Romero apostó por todo y cautivó con un outfit cargado de sensualidad

La influencer roba miradas con cada publicación que comparte en Instagram. Su estilo audaz y osado, cosecha suspiros y los likes no tardan en llegar. Desde su paso por la casa de Gran Hermano ha logrado tener gran repercusión en el mundo mediático argentino.

Coti Romero de Gran Hermano le hizo frente al frío con un sensual outfit ultra caliente Foto: instagram

Coti Romero de Gran Hermano le hizo frente al frío con un sensual outfit ultra caliente Foto: instagram

Coti Romero brilló con un conjunto mega sexy. Una mini remera en color blanco en donde mostró mucha piel y lo combinó con una diminuta bombacha colaless ultra cavada en color negro. Causó sensación entre sus seguidores y los aplausos no tardaron en llegar.