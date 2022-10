Con look urbano desde Roma, Oriana Sabatini jugó con su sensualidad en Instagram

En la cuenta regresiva para Halloween, Oriana Sabatini comenzó a prepararse para los festejos de esta fecha tan especial. Es así que se mostró con un look urbano oscuro en sus redes sociales.

La artista estrenó recientemente su última canción “Sola”, canción que ya alcanzó las 300 mil reproducciones en YouTube y va rumbo a sumarse como tendencia. Mientras progresa en su carrera musical, a través de su perfil de Instagram la hija de Catherine Fulop desata su costado más osado.

Oriana Sabatini le dijo sí a la tendencia del corset. Foto: Oriana Sabatini

Así compartió una llamativa foto con un outfit muy casual desde Roma: pantalón babucha con cinturón de cuero negro que combinó con un remerón con strass con la figura de la Torre Eiffel y en alusión a la Noche de Brujas en la descripción incluyó el emoji de una calavera.

El look urbano de Oriana Sabatini Foto: Instagram/ orianasabatini

En la postal se dejó ver con una pose muy sugestiva jugando con su sensualidad y en cuestión de horas, Oriana Sabatini recibió miles de “me gusta”. Además de comentarios de todo tipo como: “¡¡Bebitaaa fiu fiu!!”, “No podes estar tan buena, flaca”, “No bueno me muero acá” y “Qué mujer”.

Qué se hizo Oriana Sabatini en las cejas

La novia de Paulo Dybala se sumó a una jugada tendencia: se tiñó las cejas de rubio.

Contrario a su color de pelo natural, la influencer se animó a modificar el color de sus cejas y optó por un tono platinado que mantiene hasta la actualidad y que llamó mucho la atención de los usuarios en redes.

Oriana Sabatini con sus cejas platinadas

A este tan particular estilo ya se le sumaron otras celebridades como Charlotte Caniggia que se animó a llevar el look conocido como “sin cejas” ya que por el color claro del cabello simula la ilusión de no contar con más cejas. Figuras como Kim Kardashian, Katy Perry, Nathy Peluso también replicaron esta moda tan particular.