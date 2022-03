Oriana Sabatini se prepara para el lanzamiento de una nueva canción, y aunque no dio detalles, compartió una fotografía en adelanto a lo que se viene con la que llamó la atención de sus 5.6 millones de seguidores en Instagram.

Oriana Sabatini, un fuego en las redes sociales

En transparencias y cubierta de sangre, la actriz y cantante posó de perfil frente a la cámara y escribió: “Dice que me quiere, pero no me quiere // abril”.

Oriana Sabatini llamó la atención de sus fans. Foto: Instagram/@oriana

La imagen logró captar a sus fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar. “Qué emoción”, “Hermosa”, “Pará flaca que estoy llegando al Lolla, me va a dar algo”, “Siii, volvió la queen”, entre otros.

Oriana Sabatini posó para sus fanáticos Foto: Instagram

Sin embargo, eso no fue todo. También varios famosos le respondieron. “Oriiiiiianaaaaaa”, le dijo su madre, Catherine Fulop, “Ya me encanta”, le contestó el coach Mati Napp, “Se rompió todo”, expresó Flor Jazmín Peña, fueron solo algunos.

Cuántos años llevan juntos Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El 21 de julio de 2021 Oriana Sabatini y Paulo Dybala cumplieron tres años juntos. La modelo y el futbolista argentino, que se desempeña como delantero en la Juventus, club italiano con sede en Turín, celebraron el último aniversario en Miami.

Paulo Dybala también se sumó a la sesión Foto: Instagram/orianasabatini

“Por mil años más de que me saques los tacos cuando volvamos de bailar. Feliz aniversario mi amor, te amo hasta el infinito”, le escribió la cantante a su novio en su red social.

“Feliz aniversario. Gracias por estos hermosos tres años juntos, mi amor... Te amo mucho, mucho más”, publicó él junto a dos imágenes en las que están juntos.