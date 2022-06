Con tan solo siete años y después de no haber quedado en su primer casting, Natalia Melcon fue la elegida de Cris Morena para una nueva temporada de “Chiquititas”, su llave a la fama. Tenía tan solo siete años y el sueño de grabar en el set de “Rincón de Luz” y concer a sus protagonistas. Tanto lo deseó que un día lo logró.

Fue así como en 1999, la pequeña comenzó su carrera como actriz. Luego participó de “Rincón de Luz”, “Rebelde”, tuvo algunas apariciones en “Kachorra” y “Casi ángeles”. Hasta que en un momento decidió dar un paso al costado de la televisión.

Natalia Melcon tiene 31 años Foto: Instagram/natalimelcon

Alejada de los medios desde hace años, Natalia Melcon, mantiene un bajo perfil. Según revelan sus fotos en las redes sociales viajó mucho y ahora estaría asentada en los Estados Unidos. También hizo algunos trabajos de modelaje para marcas de ropa interior y otro tipo de productos.

La carrera de Natalia Melcon

Según reveló en una entrevista, comenzó a cursar la carrera de arquitectura pero decidió abandonarla al darse cuenta del tiempo que le demandaría. Es por eso que optó por dedicarse a otros proyectos temporales.

Viven en Estados Unidos Foto: Instagram/natalimelcon

Tiempo atrás, en diálogo con TN Show, la joven de hoy 31 años no descartó retomar su camino en la actuación aunque reveló que no mira mucha televisión. “No encuentro algo que me llame la atención, tampoco consumo ninguna novela. Creo que lo último que vi fue ‘Muñeca Brava’. Me gusta leer, ver películas y series. En la tele solo garpan los conflictos y el chusmerío, y a mi no me entretiene. Me preocupa de los medios que es un reflejo de la sociedad actual. Donde los excesos, la falta de respeto y la violencia están muy presentes. Estaría bueno que haya algún programa de chicos que les inculque valores y los eduque sobre temas actuales, que tenga contenido relevante”.