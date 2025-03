La contundente respuesta de Cris Morena a las críticas sobre la selección de actores con cuerpos hegemónicos.

Cris Morena es una de las creadoras más influyentes de Argentina, dejando una huella imborrable en dos generaciones con éxitos como Jugate Conmigo, Chiquititas, Rebelde Way, Verano del 98 y Casi Ángeles, entre otros. Su talento y creatividad la han convertido en un referente indiscutido en la industria del entretenimiento.

Cris Morena, la creadora de Chiqutitas, Rebelde Way y Casi ángeles, entre otros éxitos televisivos, tuvo su propio "day" de Olga y promueve el regreso de sus elencos. (Martín Bonetto/Clarín).

Sin embargo, en los últimos tiempos, ha enfrentado críticas que señalan que sus producciones priorizan únicamente a personas delgadas. En una extensa entrevista con Oriana Sabatini para Infobae, la productora abordó esta controversia y dio su respuesta al respecto.

La llamativa respuesta de Cris Morena sobre los trastornos alimenticios

Oriana le preguntó a Cris Morena qué aprendizaje le dejó su relación con Romina, su hija, quien falleció el 28 de septiembre de 2010. Ante esta consulta, la productora respondió con sinceridad: “Muchísimo aprendizaje. En un comienzo pensé que había mucha culpa mía porque Romina tenía un tema con la alimentación, que me lo echan en cara todo el tiempo, como si yo hubiera matado a mi hija, ¿no?”,

Y reflexionó: “Dicen que yo quiero toda gente flaca. Y justamente lo que estoy tratando es que en mis elencos la gente esté alimentada saludablemente. O sea, no estoy buscando a toda la gente flaca. No tengo que dar ninguna explicación de nada, pero un aprendizaje inmenso de lo que puede ser el dolor de otra persona que no puede pasar por arriba de esa angustia. Y de comprender lo que es la angustia de verse en un espejo y no verse como realmente es y tratar de ser otro. Y es tremendo. Eso es dolorosísimo”.

Cris Morena junto a Romina Yan

En 2021, Cris Morena quedó en el centro de la polémica tras su participación en Los Mammones. Durante la charla con Jey Mammon sobre una posible remake de Jugate Conmigo, la productora comentó que uno de los participantes podría ser el conductor “si bajase un poco”, haciendo alusión a su peso. Aunque luego aclaró que era un chiste, el comentario generó una ola de críticas en redes sociales, donde muchos lo consideraron desafortunado.

A pesar de las críticas, Cris Morena ha forjado una carrera destacada en la industria del entretenimiento. En una entrevista con PRONTO, reflexionó sobre su trayectoria y reconoció: “A lo largo de mi vida profesional no tuve ningún fracaso, mientras que fracasos personales tuve muchos por no haber entendido las cosas a tiempo o no haber sabido ser yo en los momentos que más necesitaba serlo. Estoy tratando de aprender de mis errores y ese es mi desafío mayor”.