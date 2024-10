Cuál es la peculiar conexión entre Lola Índigo y Cris Morena: “Un besito”

Lola Índigo es la artista urbana del momento a nivel internacional. Tras sus colaboraciones con artistas de lujo como Manuel Turizo, Quevedo, Tini Stoessel y Belinda, ha conseguido tener hasta 8 millones de escuchas en Spotify.

“Con el primer disco no hay expectativas, pero enfrentarse al segundo es diferente, y yo me quiero sentir libre para experimentar y hacer cosas inesperadas. Necesitaba desarrollar otra parte de mí, quizá menos comercial, introducir un sonido nuevo... Y sabía que mis fans lo iban a entender”, aseveró Lola Índigo en una entrevista para Vogue sobre la conceptualización de su segundo álbum “La niña”.

Ahora bien, Lola Índigo tiene un cariño especial con Argentina. Tras visitar el país en 2023 por su gira de conciertos, la cantante regresó y decidió compartir con diferentes programas de streaming. Uno de ellos fue Luzu TV, donde reveló su conexión con Cris Morena.

¿Lola Índigo vio las novelas de Cris Morena?

La cantante española reveló su conexión con Cris Morena en “Antes que Nadie”. Ahí, Lola se mostró ilusionada por la presencia de Mica Vázquez, dada su participación en Rebelde Way, una de las novelas más conocidas de la productora.

“Estoy liando muy fuerte, porque cuando he entrado por la puerta, yo dije: ‘A esta chica yo la he visto en Rebelde Way, estoy enloquecida’”, expresó la cantante con suma emoción, logrando que Vázquez la abrazara. “Lola me dijo que estaba más linda en persona”, aseveró la panelista.

Seguidamente, cuando Diego Leuco le consultó a Lola sobre aquellos artistas argentinos que le inspiraron, la artista reveló que la artista confesó que era fanática de las series más icónicas con Cris Morena, como Rebelde Way y Floricienta. Para demostrarlo, cantó la icónica canción de Flores Amarillas. “Yo sabía que sabía, que algún día pasaría, que vendría a buscarlas con sus flores amarillas”, cantó la española con emoción.

Curiosidades sobre "Floricienta". / Archivo

El fanatismo por Cris Morena causó impresión entre los conductores. Esto hizo que Lola Índigo le hiciera una propuesta de negocios a la productora. “Un besito para Cris Morena cuando me quiera llamar para algo. Ya sabe”, determinó la intérprete de “El Tonto”.

Finalmente, desde “Antes que Nadie” le hablaron sobre “Margarita” y la ausencia de Floricienta. Esto último se hizo viral, dado el peculiar comentario de Lola Índigo: “¿A Floricienta se la cargaron o qué?”.