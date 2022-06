Cinthia Fernández buscó la mejor manera de llamar la atención de sus seguidores. La bailarina optó por un reel para combinar imágenes muy distintas entre sí.

Cinthia Fernández

En primer lugar, se ve aparecer en cámara a una Cinthia de look muy relajado con calza y una abrigada campera, pero la que se sienta en un sillón de estilo vintage es mucho más atrevida.

La panelista se animó a lucir un conjunto de ropa interior de encaje, perfectamente combinado con unas bucaneras negras. “Les dejé una sorpresa en mis historias”, avisó, invitando a participar de un concurso que realiza junto a una de las marcas con las que colabora.

Qué dijo Cinthia Fernández sobre Matías Defederico

Hace unas semanas, Cinthia Fernández respondió a las acusaciones de su exmarido mediante una serie de historias de Instagram. En estas, subrayó que su problema con Defederico radica en que él no paga la cuota alimentaria que corresponde.

Cinthia Fernández posó en top blanco y colaless. Foto: Cinthia Fernández

“Todos saben el hombre que fue. A parir fui sola, eso está en el registro del hospital. Están los mensajes con sus amigos.. Todo eso está, lamentablemente. También están los mensajes con las amantes. Ha dicho ‘a esta hdp se le ocurre parir ahora’. El peor hombre del mundo”, señaló.

Cinthia Fernández

Resaltó que pese a lo vivido como pareja, su reclamo va solamente por su rol de padre: “Yo no reclamo eso. Yo reclamo que cumpla con la cuota. Y no me vengan a decir que no hay plata. Y también lo que reclamo es que se ocupe como padre, porque no todo es plata. Mi reclamo es ese”.