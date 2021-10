Hilda Lizarazu, Benito Cerati, Leo García, Rosario Ortega, Fernando Samalea y Lito Vitale participaron de un programa especial en homenaje a Charly García en “Los Mammones”.

Se trató de un programa lleno de anécdotas y mucha música que cerró con broche de oro: el mismo Charly García llamó en vivo para hablar con Jey Mammon.

“Estuve viendo el programa y me encantó”, aseguró el músico. Luego Jey le pregunto: “¿Cómo estás vos? ¿Cómo pasás estos días?” y el artista le respondió: “Estoy expectante porque siempre los cumpleaños son raros, ¿viste? Y algo va a pasar, ya empezó a pasar con el programa, pero yo sé que me van a homenajear”.

Charly García cumplirá 70 años el próximo 23 de octubre. (Foto/Archivo). Archivo

“Este es un regalo anticipado de cumpleaños, no te decimos nada porque no se dice antes”, explicó Jey, ya que el músico celebrará sus 70 años el próximo 23 de octubre. A lo que García respondió: “No, pero estuvo perfecto porque yo estaba viendo la tele acá en la cama y me encantó los temas que tocaron, la banda que se armó, cómo cantaron...todo bien”.

Los artistas invitados también agradecieron y saludaron al cantante. Además, antes de que Charly cortara la llamada, los aplausos y el agradecimiento de Jey se hicieron eco en el ciclo televisivo: “Te deseamos que lo pases hermoso el 23, agradecerte este contacto. Te amamos. Este aplauso inmenso es para vos”.