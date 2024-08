Celeste Cid posó en minifalda y blazer en una impactante producción de fotos

Celeste Cid tiene más de 2.6 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram donde comparte diferentes aspectos de su vida. Desde cuestiones de su trabajo hasta producciones de fotos, e incluso, la intimidad de su familia. Si bien actualmente está alejada de la pantalla chica, tiene muchos proyectos profesionales en marcha y promete sorprender con sus próximos papeles.

El look de Celeste Cid para una tapa de revista

Días atrás, Celeste Cid compartió algunas publicaciones con los looks que eligió para participar de la revista L’Officiel Argentina, una publicación que habla de moda. Sin dudas, la actriz tiene la autoridad para hablar sobre este tópico y lo demostró con cada una de las combinaciones que lució para la cámara. Sin embargo, algunos llamaron la atención más que otros.

La tapa de la revista para la que modeló la actriz. Foto: Instagram

Pero el que se llevó el protagonismo por completo fue el que escogió para posar para la tapa de la edición. Y es que lució un conjunto sastrero de minifalda con blazer en color blanco que tenía detalles en negro. Por esa razón, Cid decidió combinarlo con una polera manga larga en negro y medias por encima del tobillo en el mismo color.

Para lucir su melena optó por un peinado al estilo clean look y un maquillaje muy sencillo. Simplemente se resaltaron sus ojos con color negro y optaron por un nude para sus labios. En cuanto a los accesorios, Celeste no quiso cargar el look y por eso escogió joyería en color plata con unos delicados aros y unos anillos.

Cid sorprendió con un clean look. Foto: Instagram

La actriz compartió las fotos en su Instagram y obtuvo miles de likes en cuestión de minutos. Además, sus seguidores le dejaron cientos de comentarios con elogios: “Sabes que sos hermosa Celeste”, “Ah bueno, pero que hermosa Celeste”, “Reina”, “Que bonita”, “Divina”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos.