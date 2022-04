Camila Cabello es una actriz y cantante cubano estadounidense. Durante la pandemia y gracias a plataformas como Tik Tok sus canciones se viralizaron posicionándola como una de las cantantes más exitosas. Todo el mundo conoce alguna de sus canciones: “Havana” y “Never Be The Same” o “Señorita”.

Camila Cabello anunció su próximo concierto luciendo un look bomba. Foto: Instagram

Esto la llevo a conquistar 61 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, con quienes comparte videos y fotos de sus trabajos, de coreos, de entrevistas en los programas de tv o sus outfits más atrevidos y creativos. Esta vez la artista se mostró desde la piscina, recostada sobre el borde y con las piernas dentro. Luciendo una microbikini animal print super sensual, una gorra que dice “Raise Hell Baby” y unos anteojos de sol. Lo hizo para festejar una noticia.

Camila Cabello festejó desde su piscina con una microbikini animal print. Foto: Camila Cabello

El festejo de Camila Cabello

Junto a la foto en la piscina compartió también la imagen donde muestra la lista de los globales de BillBoard. En el quinto puesto se encuentra Bam Bam, el tema de Camila junto a Ed Sheeran. “Estoy tan malditamente agradecida. Cuando escribimos esta canción, estábamos tocando canciones que escuché en mi infancia, canciones que hicieron que mi familia cantara, bailara y celebrara la vida”, compartió la cantante en sus redes sociales.

Lista de globales de Billboard Foto: Camila Cabello

Billboard es una revista estadounidense especializada en la industria musical, en el primer lugar de los globales se encuentra el tema de Harry Styles, As It Was. “Esta canción era yo saliendo del dolor y entrando en la alegría, de la niñez a la feminidad, y poniendo en una canción la sabiduría que me ha sido transmitida por mi mamá y a ella por su mamá. La vida tiene sus altibajos; pero volverás a reír y volverás a amar. Como dice mi mamá, QUE ME QUITEN LO BAILAO”, siguió Camila.

Camila Cabello

Para finalizar, la artista habló del amor a pocos meses de su separación con el cantante Shaw Mendes: “Esta canción es una maldita reliquia familiar en la radio. La música es sagrada. Y estoy muy agradecido con todos ustedes por escuchar. HAY AMOR EN TODOS LOS LADOS. SIGUE BAILANDO. (Hay amor en todas partes… sigue bailando.)”