Acostumbrada a una gran exposición a una temprana edad, Britney Spears se desenvuelve en las redes sociales como un pez en el agua. Si bien durante los más de diez años que vivió bajo la tutela de su padre mantuvo un perfil más bajo, desde que recuperó la libertad sobre su vida y decisiones, no para de subir contenido.

La Princesa del Pop reúne una comunidad de más de 39.6 millones de seguidores en Instagram, número que creció gracias a la campaña #FreeBritney donde miles de admiradores acompañaron el juicio por el fin de la relación de dependencia con James Spears. Ahora la artista comparte más acontecimientos de su cotidianidad, viajes, entrenamientos, recuerdos de su carrera, eventos y publicaciones con su prometido, Sam Asghari.

En las últimas horas, Britney Spears presentó a través de su perfil a un nuevo integrante de su familia: se trata de un perrito llamado Sawyer, un pastor australiano de ojos celestes y pelaje claro. Para mostrar a su nuevo cachorro en el mundo de las redes, la artista eligió un método muy particular, porque además de la tierna descripción que escribió para hablar de su mascota, también aprovechó para bailar en bikini junto al animal.

Según contó en el posteo, conoció a Sawyer durante sus recientes vacaciones en Hawaii. “Les presento la nueva edición a mi familia... su nombre es Sawyer y es un pastor australiano blanco con ojos azules!!!!!”, comenzó para darle una cálidad bienvenida a su nuevo compañero y al cual calificó como su “segundo amor”, después de su pareja.

Lo más llamativo de la publicación es cuando Brtiney aparece en traje de baño color amarillo fluo y comienza a bailar. En el posteo también contó: “Lo encontré en Maui como un sueño y lo llevé a casa conmigo de inmediato. Es gracioso... no contesta pero es como si entendiera lo que digo”.

Britney Spears. (Foto: Instagram)

Su video cautivó a todos tanto por la ternura del perrito como por su sensual aparición en traje de baño y alcanzó rápidamente dos millones de reproducciones. “Creo que me entiende sobre todo con esos ojos... me derrite el corazón... me necesita y eso me gusta!”, confesó.

“Aquí estoy yo bailando con mi bebé y definitivamente me tiene enamorada... Eso es lo que estoy bailando”, dijo a corazón abierto para todos sus fanáticos. Y cerró con un posdata: “Si miras de cerca, puedes ver a Sawyer a mi pie durante una fracción de segundo”.

Britney Spears también llevó a un gatito a su casa

Amante de los animales, la intérprete de Toxic también reveló que sumó a una gatita a su hogar, pero aún no mostró imágenes de ella. “También tengo un gato nuevo y lo presentaré más tarde, pero anoche vi un documental sobre gatos! ¡Qué animales tan inteligentes... los perros piensan que las personas son Dios... los gatos no porque saben más!”, contó.

Britney Spears, durante su show en el estadio Único de La Plata.

“¡Pensé que era una línea genial! Mi gata es francesa y muy peculiar... mira la comida como si tuviera 30 durante dos minutos antes de comérsela... es extremadamente inteligente y parece un chita en miniatura”, la describió y generó espectativas entre los usuarios ansiosos de conocer al animal en fotos.