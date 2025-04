Al borde de la censura, Britney Spears eligió su microbikini favorita y bailó en ropa interior

A lo largo de su carrera, Britney Spears no solo conquistó la industria musical con hits que marcaron generaciones, sino que también logró formar una comunidad inmensa y fiel en redes sociales. Su cuenta de Instagram, donde combina momentos de intimidad, reflexiones personales y algunas de sus mejores fotos, se convirtió en un espacio donde la artista se expresa libremente y sin filtros. Y, una vez más, logró enamorar a sus fans con un video que no tardó en volverse viral.

Britney Spears comparte su vida en las redes sociales.

En las imágenes, la cantante aparece disfrutando del mar en una paradisíaca playa, con una microbikini bicolor en verde y amarillo que resaltó su figura y su bronceado. Pero el clip no terminó ahí: también incluyó una toma en el interior de su casa, donde posó en un conjunto de lencería con transparencias.

Britney Spears y un video que generó preocupación y especulaciones

Pocos días atrás, Britney compartió un video desde su mansión en Calabasas, valuada en 11.8 millones de dólares. Allí, sorprendió a sus seguidores al hablar con acento británico sobre el estado de sus uñas, algo que despertó preocupación en redes sociales.

“Son muy pequeñas... pero tengo una uñita en el meñique”, comentó la artista, visiblemente entusiasmada. Sin embargo, su forma de hablar, su tono infantil y su apariencia generaron un intenso debate entre sus fans: mientras algunos se mostraron preocupados por su salud emocional, otros celebraron que esté compartiendo sus emociones con más libertad.

En paralelo, Britney continúa involucrada en el desarrollo de su biopic, basada en su libro de memorias The Woman in Me. El proyecto está en manos de Universal Pictures, pero aún no se ha definido el casting. Aunque actrices como Millie Bobby Brown han manifestado públicamente su interés en el papel, el director Jon M. Chu aclaró que no se ha elegido a nadie todavía y que el enfoque estará puesto en contar la historia “de manera justa y auténtica”.