Britney Spears es, sin duda alguna, una de las celebridades más queridas alrededor del mundo. La cantante marcó a toda una generación con sus canciones que, hasta el día de hoy, no dejan de sonar en las pistas de baile y de estar en el top de canciones más escuchadas en las principales plataformas musicales. Pero eso no es todo, la princesa del pop es toda una influencer, contando con más de 39.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram donde, publica sus looks de estrella.

El look “total black” de Britney y su publicación que causó furor

El día martes, Britney compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos luciendo un más que fabuloso look total black. En las fotos, la podemos ver vestir un conjunto compuesto por un top con mangas largas y una pollera con corte a la altura de la cadera que, acentúan su figura. Pero más allá de lo radiante del look, lo que sorprendió a los seguidores de la princesa del pop fue su comentario en el posteo.

“Lo único que sabía cuando solía viajar a Las Vegas era que me esperaba un largo meet and greet con 40 personas todas las noches, quienes tomaban las peores fotos de mí y, luego, dos horas de show” comenzaba su comentario Britney, quien se encuentra en la capital mundial del entretenimiento de vacaciones.

Sobre sus vacaciones en la ciudad continuaba diciendo “Digamos que mi actual visita a la ciudad me ha dado toda una nueva perspectiva de qué se siente vivir! Ser capaz de disfrutar de un spa fue asombroso”.

Pero fue en este momento que Britney arremetió “Pero saben qué, nunca sientan pena por mí como expresó mi masajista... ‘La gente te ama’... EMM?? EMM?? yo no quiero ser amada... quiero ser temida! El ser amada y ser amable hace que se aprovechen de mí... así que tomen su pena y váyanse”.

Recordemos que, durante un largo y duro período de tiempo, la cantante estuvo sometida en contra de su voluntad a una tutela legal de su padre quien, no la dejaba realizar su vida como adulto de forma libre y el cual era dueño de su fortuna. Luego de un extenso juicio y el apoyo de su comunidad alrededor del mundo bajo la consigna “Free Britney”, la cantante logró emanciparse y tomar nuevamente las riendas de su vida.