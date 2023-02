Belinda posó frente al espejo y esquivó la censura de Instagram con un minitop de plumas naranjas

Belinda dio de qué hablar una vez más. Sus selfies conquistaron a sus seguidores que le regalaron miles de corazones y elogios.

La mexicana tiene cerca de 16 millones de seguidores en Instagram y logró enamorarlos una vez más. Sus tips de estilo: minitop y jean.

Belinda posó en bikini roja y subió las temperaturas.

Belinda suele sorprender con sus looks ultra sensuales. Pero ha demostrado que es mucho más que “una cara bonita” y se ha convertido en una de las jóvenes más influyentes. Sin embargo, no hay vez en la que sus looks pasen inadvertidos. Y los elige cuidadosamente.

Belinda causó impacto con su look al borde de la censura Foto: instagram.com/belindapop

Esta vez Belinda causó impacto con unos jeans de tiro con apliques metálicos en el frente, unas zapatillas con detalles multicolor y un top de plumas.

El total look estuvo al borde de la censura y eso le valió a la cantante miles de likes.

Qué pasó entre Belinda y Christian Nodal

Luego de su ruptura con Christian Nodal, la cantante mexicana se recluyó y evitó compartir los pormenores de esa pelea.

Belinda mostró su cuidado cuerpo, desde sus vacaciones

La relación entre Belinda y Nodal había comenzado en agosto de 2020 y hace un año comenzó a rumorearse que ya no estaban más juntos. ¿Cómo conocieron los fans la ruptura? Porque se dejaron de seguir en redes sociales.