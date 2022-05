Barby Silenzi cuenta con una comunidad de 3 millones de personas en su cuenta de Instagram. La bailarina se hizo conocida gracias a su participación en Show Match y en el programa de Ricardo Fort, antes había probado su suerte bailando en fiestas privadas y participando del teatro independiente en Mar Del Plata.

Barby Silenci le hizo una propuesta provocativa a sus seguidores de Instagram

Su relación con el Polaco viene siendo uno de los temas que hacen que Barby este en boca de todos, tras las declaraciones que hizo la ex del cantante. Aun así, estaba vez no se trata de eso, la bailarina generó furor con un video que publicó en sus redes sociales.

Barby Silenzi elevó la temperatura de Instagram con un look sado

Desde el baño de su casa y al natural se la vio bailando en baby doll blanco al ritmo de Boombastic de Shaggy, super sensual, pero hubo algo que la interrumpió: “Cuando te estás haciendo la linda y llega tu hija”. El posteo conquistó rápidamente los 29 mil me gustas.

Cuál fue la reacción del Polaco ante los dichos de su ex Valeria Aquino

Valeria Aquino es una de las ex parejas del cantante, con quién tuvo a su segunda hija. Hace algunos días arremetió contra Barby: “Busca los chats que El Polaco me mandaba cuando estabas embarazada de él. Me buscaba él”. Además los acusó de tener una relación “inestable”.

El Polaco y Barby Silenzi, juntos y enamorados

El Polaco no lo dejo pasar y compartió una foto en sus InstaStorys donde se lo ve junto a Barby de espaldas en la playa pasándola muy bien: “Que la maldad y malas energías sigan la flecha”. La bailarina la reposteó y le respondió: “Así es mi amor, te amo para siempre... Sos mi gran amor”