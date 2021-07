Ayelén Paleo nunca duda de compartir en sus redes sociales su mejor contenido. Día a día sorprende a sus seguidores con sus producciones de fotos y videos, en las que aprovecha para mantenerse en contacto con sus seguidores, que son más de 500 mil solo en su cuenta de Instagram.

Esta vez, en top y calzas, la rubia se animó a bailar frente a las cámaras para sus fanáticos. No solo eso, sin que hasta desafió a la audiencia: “¿Qué estás esperando? Sal y entrena”, escribió en el epígrafe de la publicación que ya acumula más de 27 mil reproducciones y decenas de comentarios.

La mediática es muy activa en Instagram, donde muestra su día a día. Sus publicaciones incluyen rutinas de entrenamiento, elegantes looks y arriesgadas producciones que no tardan en llenarse de likes.

Ayelén Paleo Instagram | Instagram

La vida amorosa de Ayelén Paleo

Pocos días atrás, Ayelén posteó una serie de tiernas fotos junto a su novio Andrés Gagliano junto a un emotivo mensaje.

“Mi novio, mi amigo, mi compañero de vida, el que me ayuda a progresar y me motiva día a día a ser feliz siempre, una persona con un corazón enorme del cual me enamoré y me sigo enamorando día a día como nunca antes”, escribió.

“Lo sos todo para mi, ojalá la vida y el tiempo nos siga encontrando así de felices y llenos de momentos lindos. Te amoooo muchitoooo mi gordo hermozzzzoo”, concluyó.