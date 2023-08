Ayelén Paleo subió la temperatura en su Instagram con una foto en bikini

La presencia de Ayelén Celeste Paleo en el mundo del espectáculo había perdido su eco hace ya algunos años. La ex concursante de ‘Bailando por un sueño’ tomó la decisión de optar por un estilo de vida más discreto, alejándose de las cámaras y los escándalos que alguna vez la rodearon.

No obstante, esta elección no implica que haya desaparecido por completo, ya que continúa dejando su huella en las redes sociales. Es a través de su cuenta de Instagram que esta ex vedette sigue generando impacto en el mundo virtual.

Ayelén Paleo y sus abdominales de hierro

Con una impresionante cifra de más de 512 mil seguidores en esta plataforma, Ayelén Paleo se ha convertido en una influyente figura en el ámbito del fitness. Su perfil rebosa de contenido relacionado con su entrenamiento físico, su envidiable figura y, por supuesto, momentos familiares e íntimos que comparte con sus seguidores. A través de cada fotografía que comparte, la talentosa bailarina logra encender la plataforma y sus admiradores no escatiman en elogios hacia ella.

Ayelén Paleo Foto: Instagram

La más reciente publicación en su perfil de Instagram muestra a Ayelén posando junto en un lujoso hotel de Miami, Florida, donde se encuentra de vacaciones. Vestida con un microbikini de color negro, la imagen resalta su figura impecable, con una silueta envidiable y un abdomen bien tonificado. Para complementar su look veraniego, la celebridad optó por unos elegantes lentes de sol negros.

Ayelén Paleo en bikini amarilla al rayo del sol Foto: instagram

A qué se dedica Ayelén Paleo en la actualidad

Después de trabajar por unos años como fitness coach y entrenadora personal, Paleo apostó por el mundo de los negocios y se convirtió en una exitosa empresaria. Por lo que se puede leer en la descripción de su biografía, como también en los videos que publica, la influencer es CEO de On Level Group, una empresa que está a cargo de varios condominios de Puerto Madero.

Ayelen Paleo: y su postal desaforada

En el cierre del 2022, Ayelén le agradeció a su hermano y a todas las personas que la apoyaron en este salto tan importante para su vida profesional. “Quiero agradecer a este año que fue muy especial, lo bueno, lo logrado, el trabajo, el esfuerzo, las personas que confiaron en mí, a los que no también”, escribió sobre un video la famosa y concluyó: “Feliz año y que nadie te quite la sonrisa por más difícil que sea la situación”.