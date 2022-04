Ayelén Paleo se encuentra viviendo en Estados Unidos. Hace tiempo que abandonó el país y también los escenarios que la llevaron a la fama.

Ahora es una verdadera influencer. En Instagram cuenta con una comunidad de más de 500 mil seguidores con quienes comparte su intimidad, imágenes mientras toma sol desde Florida y los paseos que realiza con su novio.

Ayelen Paleo

Esta vez, la bailarina sorprendió a todos desde Sunny Isles, con una microbikini negra, que permite ver su increíble figura y algunos de sus tatuajes. Instantáneamente, el posteo recibió miles de “me gustas” y muchísimos comentarios.

“Sos hermosa”, “Divina”, “Que diosa que sos por favor”, “Cálmate Ayelen”, No puedo creerlo”, “Sos increíble”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores para trasmitirles su admiración.

Ayelen Paleo posó con una microbikini negra desde Florida. Foto: instagram

Qué pasó entre Ayelén Paleo y Carmen Barbieri

Ya han pasado más de diez del escándalo en el que se vio enredada cuando Santiago Bal admitió mientras salía con Carmen Barbieri que se había enamorado de la bailarina. Esto la llevo a Ayelén a recorrer decenas de programas de televisión hablando del tema, donde siempre aclaraba que ella nunca había estado con él.

ayelen paleo

“En el teatro me llamaba al camarín y me preguntaba cómo me había ido. Me estaba seduciendo, yo me doy cuenta de esas cosas. Yo lo veía como un hombre solo, carente de afecto. Me dijo que se quería ir a París conmigo. Y yo, en vez de decirle que no, le decía: ‘Bueno, lo vemos’. Ese fue mi error”, contó una vez la bailarina.