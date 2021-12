En 2019 Ayelén Paleo decidió hacer un cambio radical en su vida: dio un paso al costado de la danza y se volcó hacia el mundo firness. Se recibió de personal trainer y hasta llegó a dar clases hasta antes de la pandemia. Ahora mantiene su impactante estado físico y deslumbra a todos con sus fotografías en las redes sociales.

La ex participante del “Bailando por un sueño” revolucionó Instagram con una pose de espaldas y su bikini roja para el infarto. En su perfil reúne a más de 500 mil seguidores y en su última publicación alcanzó los ocho mil “me gusta”. Escueta de comentarios, solo se limitó a completar la ubicación de su postal con un lugar muy bien conocido: “En la pile”.

Ayelén Paleo deslumbró con su bikini roja infernal. Foto: Instagram/Ayepaleo

Además completó la publicación con una serie de emojis navideños especiales en esta época del año como un pino decorado, un paquete de regalo, un corazón y serpentina. Entre los comentarios más destacados de sus fans se encontraron mensajes como: “Terrible lomazo bombón estas mortal Aye belleza y sensualidad. Diosa divina”, “Es un monumento nacionalll” y “La mas bella!!”.

Los cambios de hábitos de Ayelén Paleo

Para alcanzar su cuerpo escultural, la modelo no solo comenzó a entrenar en forma permanente sino que también debió cambiar algunos hábitos de su día a día. “Dejé de tomar alcohol, tampoco es que tomaba tanto, por ahí nos juntábamos una vez a la semana con mi familia, abríamos una botella de vino y tomaba una o dos copas. El fin de semana salía a bailar y nos íbamos a comer cualquier cosa. Ahora dije: hago esto bien, a rajatabla. En tres meses me puse más fitness de lo que estaba”, confesó tiempo atrás en La Nación.

Ayelén Paleo y sus abdominales de hierro

Además reconoció que “no es fácil estar marcada, porque hay que cuidarse mucho”. “Pero yo estoy haciendo muchas actividades físicas con mis alumnos: salgo a correr pero casi nunca de noche; me acuesto temprano porque me levanto a las 5 para arrancar a las 7 y mi novio [Andrés Gagliano] tiene que ir al frigorífico”, detalló.

En su perfil también suele subir algunas de sus rutinas de ejercicios y motiva a los usuarios a seguir sus pasos. En ese sentido aseguró: “Yo no hago dieta, como sano, si me voy a dormir no como arroz, papas o pan. Como verduras grilladas, brócolis y espinacas”.