Yanet García se ha hecho su propio lugar en la televisión desde que debutó como la “Chica del clima” en el programa “Gente Regia”. La famosa es conocida por su amor por la moda y su belleza que ha cautivado a miles de televidentes.

La famosa decidió mostrar a traves de sus redes sociales el cambio que ha tenido a través del ejercicio y cuidado en estos últimos 10 años. Aunque algunos de sus seguidores aseguran que la influencer miente y que se ha practicado varias cirugías.

El antes y el después de Yanet García (Instagram/@iamyanetgarcia)

Las diferencias son bastante notorias entre la actual famosa de 30 y su aspecto físico a los 19 años de edad. “Cada decisión que tomes, desde lo que comes hasta lo qué haces con tu tiempo libre te convertirá en aquello que serás mañana, y el día después de mañana” .

"Observa que quieres y comienza a convertirte en esa persona. Disfruta mucho del proceso porque cada día estarás más cerca de tu meta. Ten paciencia porque los resultados tomarán tiempo pero valdrán la pena. No te rindas que si yo he podido tú también lo podrás lograr. Hazlo por ti , para ti y por tu salud", aseguró la conductora.

“Lo más hermoso que me ha dejado llevar una vida saludable va más allá de un cuerpo bonito, es sentirme bien conmigo misma. Enfócate, trabaja fuerte, Cree en ti y no permitas que nadie te diga que no es posible”, concluyó el mensaje que acompaña a una de las postales.