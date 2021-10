Anya Taylor-Joy no deja de sorprender a sus admiradores, quienes conocieron otra faceta de la actriz: también es cantante. La actriz compartió un videoclip realizando la interpretación de un tema de los años 60.

Se trata de “Downtown”, canción que hará parte de la banda sonora de la nueva película de Anya “Last Night in Soho” y que se estrenará el próximo 29 de octubre.

Anya Taylor-Joy sorprendió a todos con su talento para el canto.

“No todos los días se te pide que grabes varias versiones de una canción icónica. Los sonidos de los 60 fue lo que me enamoró por primera vez de la música, así que me alegré mucho cuando Edgar (Wright) me pidió que lo haga. Disfrute de “Downtown (Downtempo)” de la banda sonora de #LastNightInSoho”, escribió la actriz de “Gambito de Dama” en su cuenta de Instagram.

Qué se sabe de la nueva película de Anya Taylor-Joy

La película es se enmarca en el Terror psicológico. Su estreno será el próximo 29 de octubre, pero recién llegará a la Argentina el próximo 11 de noviembre.

La historia trata sobre una joven amante de la moda, quien viaja en el tiempo y termina en Londrés, en la década de 1960.

En esta época, la joven conoce a su ídolo, se trata de una cantante. Sin embargo, la vida en el Soho no es la que ella esperaba.