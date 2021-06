La lujosa marca de ropa Dior realizó este jueves uno de sus desfiles más importantes en Atenas, Grecia. Para celebrar la cultura griega, presentó su colección Crucero 2022, inspirada en la estética helénica y la época de las olimpíadas. Y una de sus invitadas estrella fue la actriz Anya Taylor-Joy.

El evento tuvo lugar en el Estadio Panathinaikó y tuvo entre las estrellas VIP a Cara Delevingne, Catherine Deneuve, Suki Waterhouse, Beatrice Borromeo y la actriz argentino-británica que protagonizó Gambito de Dama.

Anya Taylor-Joy utilizó un look con transparencias a lo diosa griega Web

El éxito de la serie llevó a Anya a ser la cara de diversas marcas y ahora a sentarse en la primera fila del impresionante show de Dior, protagonizado por mensajes de optimismo y esperanza.

Para serle fiel a la temática del desfile, Taylor-Joy vistió un vestido que la asimiló a una diosa griega. Largo, de red y transparencias en color dorado, con apliques bordados de brillos y piedras. Además, contó con una capa con caída hacia atrás y un corte al estilo helénico de escote cruzado.

El impactante look de Anya Taylor-Joy para el desfile de Dior Web

Para continuar con el look, lució un peinado recogido con una trenza griega a modo de vincha y una hoja dorada en el medio. Combinó con un makeup fresco y natural para el evento.

Anya Taylor-Joy: ícono de la moda

La actriz ya había vestido a Dior en otras ocasiones, marca de la que es embajadora, como el vestido violeta de tul de los Critic’s Choice Awards 2021 o el verde esmeralda de satén que usó en los Golden Globes.

Anya Taylor-Joy en los Golden Globes y los Critic's Choice Awards usando Dior Web

Además, protagonizó la última campaña publicitaria de la casa de joyas Tiffany & Co., donde usó un mono negro con escote en v profundo y un look muy minimalista.

Anya Taylor-Joy para Tiffany & Co. Web

“Hacer esta campaña fue como un momento de inspiración y glamour después del año tan difícil que experimentamos”, dijo en un comunicado. “Amo las joyas que tienen un significado. Me gusta que tengan un significado para mí. No necesariamente deben tener un significado para los demás, pero me gusta mirarme los dedos y tener una historia”, contó.