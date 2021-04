Un nuevo premio llega a la colección de Anya Taylor-Joy, se trata del SAG 2021 a “Mejor Actriz en una Miniserie” y para recibirlo, la intérprete deslumbró a todos con un vestido en color nude perfecto para la ocasión.

El look elegido por Anya Taylor-Joy se trata de una de las creaciones de la famosa diseñadora de moda Vera Wang, que se suma al listado de vestidos de ensueño que ha lucido la actriz.

Sin embargo, no se trató de cualquier vestido. El look de estilo vintage está inspirado en los elegantes camisones de noche de la época de Oro del cine.

El look de Anya Taylor - Joy está inspirado en los años de Oro de Hollywood. Instagram/Anyataylorjoy

El encargado de revelar los detalles detrás del outfit de color rosa viejo y negro con abertura hasta la cintura de Anya Taylor-Joy fue su estilista, Law Roach: “Su look está inspirado en aquellas batas de noche elegantes. Es un vestido de cocktail”.

La actriz acompañó su look con una gargantilla de diamantes. Instagram/Anyataylorjoy

Los accesorios no faltaron dentro del look de la actriz. En realidad, ella combinó perfectamente con un estilo minimalista y elegante que consiguió gracias a una gargantilla de diamantes de Tiffany & Co.

La nueva película de Anya Taylor-Joy llegó a los cines

Grandes noticias para los seguidores de Anya Taylor-Joy, la aclamada actriz regresa con una nueva producción que promete ser un éxito en taquilla.

Se trata de “Los nuevos mutantes”, la cual se estrenó el pasado primero de abril en cines. En la cinta, Anya Taylor-Joy se une a un gran elenco, con intérpretes como Maisie Williams.

La película es un spin off de la popular saga de comics “X-Men”, creada por Stan Lee. Anya Taylor-Joy interpreta a “Illyana” una mutante que descubre sus habilidades junto a otro grupo de jóvenes mientras se encuentran atrapados en una institución secreta.