Anna Chiara revolucionó su Instagram con un vestido rojo fuego

Anna Chiara es sin duda una de las influencers más destacadas en Argentina. Con su estilo característico de la generación Z, la actriz no deja de sorprender a sus seguidores con sus diferentes looks para salir.

El vestido de Anna Chiara que deslumbró a sus seguidores

Ahora bien, el pasado 11 de abril, la escorpiana no dudó en sorprender a sus seguidores con un nuevo conjunto. El hecho ocurrió en sus historias de Instagram, donde se mostró con un vestido rojo de lentejuelas que acentúa su figura.

El look pasión de Anna Chiara. Foto: @annade

Asimismo, mientras presentaba su conjunto de fiesta, hacía diferentes giros de baile acompañado de una canción. La misma se llama Kiss me Red de Chip Treak.

“Your lipstick on the moon it shines so bright. Baby it’s full and white. Honey it’s full tonight. So kiss me red (Tu labial en la luna brilla tanto. Es completo y blando. Es completo anoche, así que bésame rojo”, recitó la estrofa de la canción que se escucha en el video.

Seguidamente, no es la primera vez que Anna Chiara ha utilizado ese color en sus looks. En este sentido, para disfrutar de la playa optó por un conjunto rojo que realzaba su estilo y figura.

Anna Chiara del Boca desde la playa. Foto: Instagram

Anna Chiara y el duro momento que padeció

Anna Chiara pasó por duros momentos previo a ser la influencer que conocemos. En 2019, denunció a su padre, Ricardo Biasotti por abuso sexual y corrupción de menores.

“Decidí formalizar la denuncia contra mi progenitor, Sr. Horacio Ricardo Biasotti, plasmando con el mayor detalle que el dolor, la vergüenza y el miedo de antaño me permitan”, exclamó la joven.

Ricardo Biasotti fue sobreseído tras la denuncia de abuso de Anna Chiara Del Boca Foto: Collage: Vía País

En uno de los videos donde habló sobre el caso, Anna Chiara acusó a su padre de diferentes abusos. Uno de ellos tuvo que ver con las veces que Biasotti habría dormido sin ropa con ella.

“Hay distintos tipos de abuso: el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida”, confesó Anna Chiara.