Como una barbie: Anna Chiara del Boca cautivó a sus seguidores con un vestido minifalda rosa y de escote

Anna Chiara del Boca es una actriz argentina, de 22 años, que saltó a la fama por ser la hija de la reconocida actriz Andrea del Boca. Al igual que su madre sigue sus pasos en el mundo del arte y también es considerada un influencer en las redes sociales.

Anna Chiara del Boca Foto: Instagram/annadelboca

En su perfil de Instagram, tiene más de 80 mil seguidores con los que comparte imágenes de su rutina, viajes y sus trabajos. Al igual que otras figuras públicas eligen contar detalles de su vida por medio de la red social de la camarita.

La actriz sigue de cerca la moda y las tendencias del momento, por lo que no duda en compartir sus increíbles looks que siempre llaman la atención. Además, combina con algún accesorio de moda o usa escotes y prendas minifaldas que dejan ver su costado más sensual.

Anna Chiara del Boca Foto: Instagram/annadelboca

El look de Barbie que eligió Anna Chiaradel Boca

La hija de Andrea del Boca eligió un look al estilo barbiecore para ir a ver la película. En su look destacó el color rosado claro, eligió un vestido musculosa minifalda con detalles de encaje en el pronunciado escote.

A lo que le agregó unas medias can can color negro que contrasta a la perfección con el look elegido. Arriba combinó con una camisa larga a rayas en color rosa y blanco, que lo lleva abierto y deja ver el vestido.

Anna del Boca Foto: instagram/annadelboca

Para completar el estilismo dejó el pelo suelto con raya al medio y eligió un anteojo traslúcido con bordes rosa y un collar plateado. La publicación rápidamente obtuvo miles de ‘me gustas’ y comentarios resaltando la belleza de la joven actriz.

El difícil momento que vivió Anna Chiara del Boca

La hija de Andrea del Boca denunció a su padre Ricardo Biasotti en 2019 por abuso sexual agravado contra ella. Un momento angustiante y difícil por el que tuvo que pasar y hacer distintas pruebas, finalmente la justicia cerró el caso a favor de Biasotti.