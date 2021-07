Flor Vigna cautivó a sus seguidores en las historias de Instagram con un osado look de cuero al mejor estilo “Gatúbela”. Cuenta con más de cinco millones de fanáticos en la red social.

La actriz hizo suspirar a sus seguidores bailando al ritmo de una particular versión de “Te vi venir” de Sin Bandera, cantada acapella por Facundo Mazzei, su compañero en La Academia. El curioso video surgió tras un ensayo de cara a una nueva semana de performance.

“I love rock and roll” (versión de Britney Spers) fue la canción utilizada la semana pasada por la pareja, que continuó ensayando ante una eventual sentencia, ya que solo sumaron 20 puntos y esperan por el voto secreto.

En Instagram, la ex Combate se presentó como “La Britney de Floresta”, por el gran parecido que le dieron sus maquilladoras y peinadoras a la princesa del pop.

Su confesión en La Academia

Flor Vigna y Facundo Mazzei se presentaron la semana pasada en La Academia, y al momento de llegar la devolución del jurado, la modelo hizo una dura confesión.

Flor Vigna en Showmatch La Academia. Captura del vivo.

“Tengo mucha ansiedad social. Durante mucho tiempo, cuando me tocaba cantar en vivo se me cerraba la garganta, pero ahora no va a pasar. En el estudio me hago la linda, la capa, pero acá cuando me decís cantá…”, comentó la modelo.

Además, confesó que decidió buscar asistencia en profesionales y durante mucho tiempo trabajó este conflicto en terapia: “Igual pagué mucha psicóloga para lograrlo”.

La elección del tema de Britney Spears fue especial porque buscaba que “me trajera esa actitud ‘de loca’, que el personaje me exija más que mis miedos”.